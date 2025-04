Un evento imperdibile per il design e la moda

La Milano Design Week è un appuntamento annuale che trasforma la città in un palcoscenico di innovazione e creatività. Quest’anno, l’evento ha visto la partecipazione di numerosi vip, tra cui Sonia Bruganelli e Angelo Madonia, che hanno catturato l’attenzione dei presenti. La loro presenza non è passata inosservata, poiché la coppia è stata avvistata mano nella mano, dimostrando che l’amore e la passione per il design possono andare di pari passo.

Un amore che si rinnova

Sonia Bruganelli, dopo la fine del suo matrimonio con Paolo Bonolis, ha ritrovato la serenità accanto ad Angelo Madonia. La loro relazione è diventata un simbolo di rinascita e di nuove opportunità. Durante la Milano Design Week, hanno partecipato all’inaugurazione della boutique Louis Vuitton in via Montenapoleone, dove Sonia ha sfoggiato un look chic e audace, perfetto per l’occasione. Il mini dress con cintura in vita, abbinato a un biker in pelle, ha messo in risalto il suo stile unico e la sua personalità forte.

Collaborazioni e progetti futuri

Oltre alla loro vita privata, Sonia e Angelo stanno anche esplorando nuove strade professionali insieme. Sonia ha deciso di produrre il podcast di Angelo, intitolato “Passi di vita”, che ha già visto come primo ospite il famoso coreografo Giuliano Peparini. Questa collaborazione non solo rafforza il loro legame, ma dimostra anche come l’amore possa ispirare la creatività. Angelo, parlando del suo futuro, ha espresso il desiderio di partecipare a nuovi progetti, incluso il programma “Amici” di Maria De Filippi, dove spera di portare il suo contributo.

Il supporto reciproco come chiave del successo

In un’intervista, Angelo ha rivelato quanto Sonia lo abbia influenzato positivamente. “Mi ha migliorato sotto tanti aspetti”, ha dichiarato, sottolineando l’importanza di avere accanto una persona che stimola e ispira. La loro relazione è un esempio di come il supporto reciproco possa portare a risultati straordinari, sia nella vita personale che professionale. Con la Milano Design Week come sfondo, Sonia e Angelo continuano a scrivere la loro storia, fatta di amore, creatività e nuove avventure.