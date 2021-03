In primavera cresce la voglia di stare all’aperto, complici le belle giornate e aumenta il desiderio di allenarsi, correre. Per l’attività fisica all’aperto, è fondamentale un buon paio di scarpe da ginnastica e le sneakers sono le scarpe ideali.

Vediamo quali scegliere per la primavera e i modelli in voga.

Sneakers primaverili

Che sia per la palestra, per l’attività fisica all’aperto o anche solo per un look sportivo, sicuramente le sneakers sono le scarpe ideali da indossare in quanto molto come e si adattano a tantissimi stili. Per rinnovare il guardaroba, per tenersi in forma e sfoggiare un outfit diverso, le sneakers sono le calzature per eccellenza disponibili in tantissimi modelli e fantasie, a seconda dei gusti di ognuna.

Soprattutto le sneakers bianche sono un classico intramontabile che non passa mai di moda, anzi, tende a evolversi ed essere riproposto per ogni occasione e stagione. Per quanto riguarda le sneakers primaverili, la prima cosa sulla quale è fondamentale puntare è sicuramente la comodità. Meglio puntare su un paio di scarpe che siano comode e traspiranti in modo da camminare o correre senza problemi ed evitando così problemi quali vesciche, ecc.

Che siano in pelle o materiali sintetici, sicuramente le sneakers danno un tocco di classe al look.

Si consiglia di optare per un modello di colore bianco che è possibile abbinare e indossare con capi dai dettagli e dalle sfumature molto colorate. Nessuna altra calzatura riesce a spodestarle dal primato che le sneakers continuano ad avere in tutti questi anni.

Sicuramente una scarpa del genere cattura sicuramente l’attenzione. Si può indossarla sia in ambio sportivo, ma anche con look eleganti, quali gonne o pantaloni, magari per lo shopping. Insomma, con le sneakers non si sbaglia mai.

Sneakers primaverili: modelli in trend

Nella primavera 2021 le sneakers sono le assolute protagoniste declinate in tantissimi modelli e sfumature come propongono le ultime tendenze. Eccentriche, versatili e molto comode, sono sicuramente il tipo di calzatura da indossare, anche in questa stagione primaverile. Le tendenze mettono da parte i modelli classici minimal puntando a scarpe molto colorate in sitle anni 90 e che hanno contagiato tutti gli stilisti.

Da Nike a Reebook, sono solo alcuni dei marchi di sneakers da donna d’avere nel proprio guardaroba. Per la primavera 2021, non si punta a modelli classici dalle linee pulite, bensì a qualcosa che richiama lo stile chuncky e il vintage. Ecco allora che si trovano modelli chunky dalle forme sinuose e dai colori neutri.

Un cambiamento riguarda assolutamente le suole, molto esagerate e altissime in stile zeppa da indossare con abiti e jeans cropped molto femminili. Nike Zoom 2K o Fila Disruptor sono sicuramente uno dei modelli che si vedranno in commercio e molto apprezzate dai consumatori.

Tra le sneakers di tendenza d’avere assolutamente, trionfano i modelli in velcro a tinta unita da indossare anche con gonne midi e le Superga sono sicuramente un esempio in tal senso. Si trovano anche modelli ispirati al basket dai colori particolarmente accesi. I modelli in pelle naturale proposti dal marchio Veja sono molto apprezzati da modelle quali Gigi Hadid.

Sneakers primaverili Amazon

Per chi fosse alla ricerca di un paio di calzature come le sneakers da indossare in primavera, sul sito di Amazon si trovano tantissimi modelli approfittando di promozioni e sconti a basso costo. Cliccando sulla foto si possono visualizzare alcune informazioni al riguardo. La classifica qui sotto mostra tre dei modelli migliori di sneakers scelte tra quelle maggiormente apprezzate dagli utenti dell’e-commerce.

1)Geox D Leelu’ E

Sono scarpe in pelle per il materiale esterno, mentre la fodera e la suola sono in sintetico. Una calzatura da donna con chiusura stringata e tacco da 2.5 cm. La suola è a scatola, molto leggera e durevole con dettagli dorati. Traspirante con soletta interna che dona il massimo comfort e comodità. Impermeabile e mantiene il piede asciutto durante tutto l’arco della giornata. In vendita nei colori bianco e nero. In vendita con il 46% di sconto.

2)Donne scarpe da ginnastica sportivo mesh

Un modello di calzatura dalla tomaia mesh traspirante di alta qualità che mantiene i piedi freschi durante tutto l’arco della giornata. Sono dotate di soletta morbida per un design che resiste all’usura e antiscivolo. La suola ha un materiale PU di ottima qualità in modo da permettere di correre senza problemi. Hanno una chiusura a strappo. Un paio di calzature disponibili nei colori viola, grigio, blu, nero, rosa, ecc.

3)Superga 2750 macramew

Sono scarpe in tessuto con fodera che non presenta nessun rivestimento interno e la suola è in gomma naturale vulcanizzata. Sono con pizzo per un look elegante in vari momenti e occasioni. Sono molto comde e belle esteticamente. Si adattano nei mesi caldi dell’anno. Disponibili nei colori bianco, blu, rosa. In vendita con il 53% di sconto.

Oltre alle sneakers primaverili, vi sono anche i modelli con suola alta da indossare con ogni look.