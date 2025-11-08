Smalti Glitterativi: La Collezione Brillante per Esaltare la Tua Bellezza

La collezione Glitteritivo di MIDA rappresenta una proposta innovativa per chi desidera unghie scintillanti e alla moda. Questa linea di smalti non solo arricchisce il kit di bellezza, ma porta anche un tocco di festa e vivacità. Con sei tonalità uniche, ispirate ai cocktail più amati, questi smalti trasformano ogni manicure in un evento.

Ispirazione e caratteristiche della collezione

La collezione Glitteritivo rende omaggio all’arte di festeggiare in Italia, unendo eleganza e creatività in ogni boccetta.

Ogni smalto rappresenta un cocktail iconico, esprimendo una personalità unica attraverso colori vibranti e riflessi luminosi. Gli smalti, progettati con attenzione alla qualità, garantiscono una finitura impeccabile e una durata prolungata.

Le tonalità scintillanti

Ogni colore della collezione è concepito per esaltare lo stile personale. Ad esempio, il Glitterosé è un rosa ghiacciato delicato, adatto a chi predilige un look raffinato. Questa tonalità è arricchita da micro-glitter luminosi, rendendola irresistibile sotto le luci del tramonto.

Al contrario, il Glitter de Violette offre un’intensa sfumatura di viola, ideale per chi desidera osare con eleganza.

Un tocco di glamour per il salone

La collezione Glitteritivo consente di trasformare il salone in un elegante cocktail bar, dove ogni cliente può scegliere il proprio smalto scintillante. Questa proposta offre un’esperienza unica, permettendo a tutti di brillare in modo speciale. Ogni smalto è progettato per catturare la luce, creando un effetto sorprendente che non passerà inosservato.

Colore e luminosità

Tra le altre tonalità, il Glitterita si distingue per la sua finitura dorata e frizzante, mentre il Glitterol combina riflessi caldi per un look vivace e accattivante. Per chi cerca qualcosa di audace, il Glittequila rappresenta l’opzione perfetta, grazie al suo carattere deciso e un pizzico di piccantezza. Infine, il Glitterlini offre una dolce fusione di rosa e pesca, evocando la freschezza di un Bellini.

Offerta esclusiva di lancio

MIDA ha predisposto un’offerta esclusiva per celebrare il lancio della collezione Glitteritivo. Acquistando l’intero set entro il 31 dicembre, si riceveranno in omaggio dei tattoo temporanei glitterati, creati appositamente per l’occasione. Inoltre, le prime 100 clienti riceveranno un espositore con tips già colorate, pronte per essere mostrate nel salone. Questa iniziativa rappresenta un’opportunità per offrire un valore aggiunto alle clienti.