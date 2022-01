Una storia esilarante in un film sfrenato per una serata a base di risate: la sera del 19 Gennaio Rai 1 ci propone un titolo da non perdere. Si tratta di Single ma non troppo, il cui cast promette una pellicola fuori dalle righe.

Le protagoniste della storia sono interpretate da Rebel Wilson e Dakota Johnson, che dimostrano una chimica divertentissima. L’ambientazione della storia è New York, vista attraverso il filtro della sua movida tramite discoteche e feste da pazzi. Se cercate il film adatto per una serata tranquilla ma divertente, questo fa al caso vostro.

Single ma non troppo: la trama

Single ma non troppo è una commedia del 2016 diretta da Christian Ditter.

Il film andrà in onda su Rai 1 la sera del 19 Gennaio, alle 21.25. Il film è basato su un libro comico del 2008 che porta lo stesso nome, scritto da Liz Tuccillo. Al centro del film c’è il personaggio di Alice: la ragazza sta per partire per New York per andare a trovare la sorella Meg, e in questa occasione chiede al fidanzato Josh una pausa. Alice non si sente più sicura della relazione e vorrebbe avere del tempo per pensare a sé stessa e decidere cosa fare.

Una volta arrivata a New York conosce Robin, una collega fuori dalle righe che la trascinerà nella movida della Grande Mela fra feste, discoteche e club.

In una di queste serate sfrenate Alice conosce Tom, un barista affascinante con cui decide di passare la notte. Inaspettatamente però, i due fanno le ore piccole parlando delle loro vite e delle loro passate relazioni. Alla fine decidono di continuare a frequentarsi ma solo come amici. A questo punto Alice torna da Josh, rendendosi conto di amarlo, ma lui si è già messo con un’altra. Anche Tom, per i quali la protagonista prova comunque una certa chimica, finisce per invaghirsi di una sua cliente. Alla fine Alice capirà che prima di poter entrare in una relazione e amare qualcun altro deve prima scoprire e amare sé stessa.

Il cast

La punta di diamante di Single ma non troppo è il cast, che racchiude in sé diversi nomi molto noti della comicità statunitense. Fra di loro spicca sicuramente Rebel Wilson nei panni di Robin. L’attrice prende spesso parte in pellicole comiche dove interpreta personaggi fuori dalle righe. Fra i suoi ruoli più noti ci sono la saga di Pitch Perfect e il film Non è romantico?. Al suo fianco come Alice c’è Dakota Johnson, nota al grande pubblico per essere stata la protagonista della trilogia di Cinquanta sfumature.

Nei panni di Meg, la sorella di Alice, c’è Leslie Mann: l’attrice ha recitato in tante altre commedie, soprattutto romantiche, come Questi sono i 40 e Tutte contro lui. Anche Anders Holm, che interpreta Tom, è abbastanza noto nel panorama della comicità americana, soprattutto per le serie tv. Fra i suoi progetti più famosi ci sono gli show Workaholics e The Mindy project. Infine, nei panni dell’ex-fidanzato di Alice (Josh) c’è Nicholas Braun, che ha recitato in titoli come Noi siamo infinito e la serie tv Succession.