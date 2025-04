Un ritorno atteso

Simona Ventura, icona della televisione italiana, è al centro di molte speculazioni riguardo il suo futuro nel mondo dello spettacolo. Dopo aver ricoperto ruoli di conduttrice e naufraga, la sua possibile partecipazione come opinionista a L’Isola dei Famosi ha suscitato grande interesse tra i fan. Tuttavia, la diretta interessata ha smentito le voci circolanti, lasciando aperta la porta a future collaborazioni. La sua carriera, costellata di successi, sembra ora intraprendere una nuova direzione, ma quali sono le reali intenzioni di Simona?

Le smentite di Simona

In un’intervista rilasciata a Chi, Simona ha chiarito di non essere a conoscenza di un suo coinvolgimento come opinionista nel programma. Ha affermato: “Io come opinionista? Vi giuro che non ne so niente. Non è una strategia. Certo, a chi non piacerebbe?”. Queste parole lasciano intendere che, sebbene ci sia un forte desiderio di partecipare, la situazione attuale non è ancora definita. La Ventura ha anche paragonato il programma a Quelli che il calcio, sottolineando l’imprevedibilità e il potenziale che ha sempre caratterizzato il format.

Un nuovo inizio dopo le difficoltà

Il 2018 ha segnato un anno di cambiamenti significativi per Simona Ventura, non solo in ambito professionale ma anche personale. Dopo un periodo difficile a causa di un incidente che ha coinvolto suo figlio, ha trovato una nuova prospettiva sulla vita. “Sembro rinata in Tv? Tutti abbiamo dei periodi bui, di sconforto. Oggi mi sveglio col sorriso ed è grata della vita”, ha dichiarato. Questa nuova consapevolezza l’ha portata a godere di ogni momento, sia con i suoi figli che con Giovanni, il suo compagno. La Ventura sembra ora pronta a riprendere in mano la sua carriera, ma con un approccio diverso, più maturo e riflessivo.

Il legame con Fabio Fazio

Un altro aspetto interessante della sua carriera è il legame con Fabio Fazio, che ha avuto un ruolo significativo nel suo percorso. “A lui devo tanto”, ha affermato Simona, riconoscendo l’importanza dell’invito al suo tavolo. Nonostante gli impegni con Citofonare Rai2, la Ventura non esclude la possibilità di tornare a collaborare con Fazio in futuro. Tuttavia, le restrizioni contrattuali le impediscono di apparire su altre emittenti, creando una situazione complessa per la sua carriera. “Confesso che dall’anno scorso che dovrei andarci ma, avendo un contratto con la Rai, non mi è permesso andare su un’altra emittente il giorno dopo Citofonare Rai 2”, ha spiegato.