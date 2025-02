Il ritorno di Verissimo: un salotto ricco di emozioni

Il 15 febbraio segna il ritorno di Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin, che promette di regalare momenti indimenticabili al pubblico di Canale Cinque. Dopo il fermento di San Valentino, il salotto si prepara ad accogliere una serie di ospiti che porteranno con sé storie intense e toccanti. La conduttrice, nota per la sua empatia e capacità di mettere a proprio agio gli ospiti, si prepara a svelare retroscena e aneddoti che hanno segnato le vite di personaggi noti.

Ospiti speciali e storie toccanti

Tra gli ospiti di questa settimana, spicca la presenza di Emanuela Aureli, attrice e comica, che condividerà il suo momento difficile dopo la recente perdita della madre. Un’intervista che si preannuncia carica di emozioni e riflessioni profonde. Ma non sarà l’unica: Mercedesz Henger, modella e influencer, parlerà del suo rapporto con i genitori e delle sfide affrontate nella sua carriera. Anche Laura Cremaschi, amata protagonista di Avanti un Altro, e Teresanna Pugliese, ex tronista di Uomini e Donne, porteranno le loro storie nel salotto di Silvia.

Un weekend ricco di sorprese

Il weekend non si fermerà qui: il 16 febbraio, Verissimo tornerà con un secondo appuntamento, arricchito da ospiti come Anna Valle e Giorgio Marchesi, che presenteranno la loro nuova serie tv. Non mancheranno anche Manila Nazzaro e Eva Grimaldi, pronte a raccontare i loro momenti di felicità e realizzazione personale. Tra i volti più attesi, Gianni Sperti, amico di Tina Cipollari, e Franco Nero, icona del cinema, che si racconterà in un’intervista esclusiva. Infine, la storia di Pietro Orlandi, che da anni cerca la verità sulla scomparsa della sorella Emanuela, promette di tenere il pubblico con il fiato sospeso.

Entrambe le puntate andranno in onda su Canale Cinque e saranno disponibili anche su Mediaset Infinity, permettendo a tutti di non perdere neanche un momento delle emozionanti interviste di Silvia Toffanin.