Un nuovo capitolo per Silvia Tirado

Silvia Tirado, nota per la sua partecipazione a ‘Temptation Island’ nel 2019 e per la sua relazione con Gabriele Pippo, si prepara ad affrontare un nuovo intervento di mastoplastica. A distanza di otto anni dal primo intervento, la 32enne italo-dominicana ha riscontrato un problema estetico che la costringe a tornare in sala operatoria. Si tratta del rippling, un difetto che provoca pieghe visibili nella zona delle protesi mammarie.

Il rippling: cosa è e come si manifesta

Il rippling è un fenomeno che può verificarsi dopo l’inserimento di protesi mammarie, in particolare quando queste sono posizionate in modo sottoghiandolare. Silvia ha spiegato di aver notato delle “grinze” soprattutto a destra, un problema che ha deciso di affrontare con grande determinazione. “Le ho fatte nel 2017, ma dovrò fare la sostituzione”, ha dichiarato in un video su Instagram, esprimendo la sua ansia per l’intervento imminente.

La scelta delle nuove protesi

Nonostante le preoccupazioni, Silvia ha già preso una decisione riguardo al tipo di protesi da utilizzare. Ha optato per protesi anatomiche, rifiutando l’idea di ingrandire ulteriormente il suo seno. “Non mi piace il seno grande, quindi non farò due ‘brocche’ così”, ha affermato, sottolineando il suo desiderio di mantenere un aspetto elegante e sobrio. La modella ha anche condiviso che, dopo l’intervento, dovrà rimanere a riposo per un periodo, ma è pronta ad affrontare questa sfida con coraggio.

Critiche e scelte personali

Silvia ha affrontato anche le critiche riguardo le sue scelte estetiche, ma ha chiarito che l’intervento sarà finanziato interamente da lei. “L’intervento me lo pago io, uno i soldi li spende come meglio crede”, ha dichiarato, dimostrando una forte determinazione nel voler gestire la propria immagine e il proprio corpo secondo le proprie preferenze. La sua storia è un esempio di come le donne possano affrontare le sfide legate alla bellezza e all’autenticità, rimanendo fedeli a se stesse.