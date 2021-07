Shopping online, sfrutta i coupon per Asos per il tuo nuovo guardaroba

Lo shopping online è sempre più diffuso, e ci sono aziende che si sono grandemente imposte in questo settore. Come Asos, società nata a Londra all’inizio del millennio, che è divenuto un colosso della vendita di capi di abbigliamento sul web, in particolare per la moda casual e giovanile. Qui potete trovare outfit maschili e femminili, oltre a scarpe, accessori e prodotti di bellezza.

Il portale viene aggiornato quotidianamente, in modo che ci siano sempre novità per i clienti più affezionati. In tutto, potete sfogliare un catalogo di 40 mila prodotti del brand Asos, che si affianca ad altri 850 marchi.

L’outfit perfetto per la vostra fisicità

Il sito è costruito in maniera tale da venirti incontro il più possibile per un’esperienza appagante e completa. Per trovare i vestiti di vostro interesse, potete fare ricerca per Potete cercare il vostro abbigliamento facendo ricerche per capi, oppure per occasioni, o ancora sulla base del vostro fisico.

Un metodo molto utile per comprendere al primo sguardo che immagine darà il capo una volta indossato. Asos infatti carica per ogni abito immagini di modelle con fisici diverse. Ogni collezione presenta quattro differenti linee, per vestire ogni donna e ogni fisicità. Quindi potrete vedere lo stesso abito addosso a persone diverse, fino a trovare quella in cui vi rispecchiate maggiormente.

Potete trovare abiti in stile

Curvy , per le taglie comode

, per le taglie comode Petite , per persone fino a 160 centimetri

, per persone fino a 160 centimetri Tall , per persone sopra i 175 centimetri in su

, per persone sopra i 175 centimetri in su Maternity, per le donne in gravidanza

Non ci sono solo le immagini, naturalmente, le schede tecniche dei vestiti riportano sempre le diverse misure. Ma la fotografia vi permette di evitare “brutte” sorprese una volta che il capo vi è stato consegnato a casa e l’avete indossato.

Gli outfit degli utenti proposti e scambiati sul sito Asos

Asos ha creato una vera e propria community, raccogliendo le proposte di moda che arrivano direttamente dai suoi clienti. E’ possibile per mezzo di due progetti diversi: fashion finder e market place. Potete quindi creare il vostro outfit, scattare una fotografia e condividerla con una fashion community sparsa nel mondo. Oppure ispirarvi agli abbinamenti altrui per rinverdire il vostro guardaroba.

Se non volete perdere nessuna delle novità proposte, iscrivetevi alla newsletter di Asos. Conoscerete immediatamente le novità in termini di aggiornamenti del catalogo, proposte dai diversi brand, saldi ed eventuali promozioni. Oltre ai codici sconti Asos, sfruttate anche le proposte che trovate nella pagina Outlet; è aperta in tutte le stagioni ed è sempre modificata. Controllata spesso; potreste trovare proprio il capo che cercavate da tempo, in offerta speciale da cogliere al volo.

