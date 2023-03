Shazam 2: uscita, trama e cast

È prevista per questa primavera l'uscita di Shazam 2, secondo capitolo del film diretto da David F. Sandberg. Scopriamo uscita in Italia, trama e cast.

Diretto da David F. Sandberg, Shazam! Furia degli Dei è il secondo capitolo della serie di film che vede come protagonista l’adolescente Billy Baston, in grado di trasformarsi nel divertente supereroe Shazam. Il progetto del sequel era già partito una settimana dopo l’uscita del primo film, nel 2019, ma lo vedremo nelle sale solamente questa primavera. Scopriamo insieme la trama, il cast, e la data di uscita in Italia di Shazam 2.

Trama e Cast

Billy Batson (interpretato da Zachary Levi) è un teenager che, pronunciando la parola “Shazam”, si trasforma in un adulto e acquisisce alcuni superpoteri legati alle potenti divinità e figure mitologiche. Insieme ai suoi fratelli adottivi Freddy, Mary, Pedro, Eugene e Darla, anch’essi dotati di superpoteri, devono affrontare le tre figlie di Atlante: Hespera, Kalypso e Anthea. In questo secondo capitolo il protagonista prende consapevolezza di sé e si assume la responsabilità che la sua figura impone. Conserva, però, quel lato leggero e spensierato con cui il suo pubblico l’ha conosciuto.

Tutti i supereroi sono interpretati da due attori, uno per la versione adolescente e l’altro per quella adulta. Freddy Freeman è interpretato da Jack Dylan Grazer da ragazzo e Adam Brody da adulto. Nei panni di Darla Dudley abbiamo invece Feithe Herman da bambina e Meagan Good da adulta. Nel personaggio di Mary Bromfield troviamo Grace Fulton da ragazza e Michelle Borth da adulta. Eugene Choi è Ian Chen da bambino e Ross Butler da adulto. Infine, ad interpretare Pedro Peña ci sono Jovan Armand da ragazzo e D. J. Cortona da adulto.

Oltre a questi, già presenti nel primo capitolo della serie, new entry è il trio delle cosiddette dee cattive. Quando Sandberg ha dovuto scegliere le villains di questo sequel ha pensato “Proviamo a chiederlo a tre grandi attrici: Helen Mirren (Hespera), Lucy Liu (Kalypso) e Rachel Zegler (Anthea). E loro hanno subito accettato”. Le Figlie di Atlante non compaiono in nessun fumetto, ma sono personaggi originali creati per il film.

Si vociferava anche di un cameo di Dwayne “The Rock” Johnson, protagonista della pellicola Black Adam, avversario di Shazam nei fumetti. Tuttavia, la sua apparizione non è ancora stata confermata.

Uscita in Italia di Shazam 2

Shazam: Fury of the Gods arriverà nelle sale cinematografiche italiane il 16 marzo 2023. Il lungometraggio, scritto da Henry Gayden e Chris Morgan e distribuito in tutto il mondo da Warner Bros Pictures, durerà circa 130 minuti (2 ore e 10 minuti). Potrebbero essere presenti anche alcune scene scene post-credit (delle scene dopo i titoli di coda).

In caso ve lo siate perso, il primo capitolo di Shazam è disponibile in streaming su Mediaset Infinity+. Non vi resta che recuperarvelo e poi correre nelle sale!