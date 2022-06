C’è grande, grandissima attesa da parte dei fan della musica rap italiana per l’uscita di “Sfiga”, il nuovo singolo (pardon, il primo singolo) collaborazione fra i due rapper Fabri Fibra e Grido.

Sulla canzone ci sono grosse aspettative perché i due rapper, anni fa, si erano resi protagonisti di un dissing reciproco di cui si era parlato per giorni.

Una volta sepolta l’ascia di guera Fabri Fibra e Grido hanno deciso di lavorare insieme per un singolo che uscirà in tutte le piattaforme di streaming e negli online store il prossimo 17 giugno.

Il significato di Sfiga di Fabri Fibra e Grido

Grido e Fabri Fibra con questo pezzo prendono di mira bulli e sbruffoni, da chi deride gli altri fino a chi si vanta sui social, in tutti i casi per sentirsi superiore e sempre senza alcuna ragione.

Da qui il titolo “Sfiga” che, non a caso, esce di venerdì 17…A ispirare il pezzo c’è anche il campionamento del verso “Ti tolgo dal mio stereo perché porti sfiga” contenuto in “Bugiardo”, hit di Fabri Fibra del 2007

Le curiosità sulla canzone

Al pezzo ha lavorato, a livello di produzioni, Mastermaind, autore che in passato aveva già firmato varie produzioni musicali per il rapper di Senigallia (tra cui “La soluzione”) e che oggi è il producer di fiducia di Grido.

Il produttore è partito da qui per dare forma alla strumentale.

Parlando del pezzo, Grido ha commentato:

“Riunire me e Fabri Fibra sulla stessa tracciaci ha dato modo di lanciare un messaggio chiaro a tutta la scena rap, ovvero che collaborare aiuta a crescere e a far proliferare il movimento Hip Hop mentre le fazioni e gli scazzi lo abbattono. Noi lo abbiamo imparato e capito negli anni,visto che siamo dentro a questa cosa da parecchio. Con questo branoabbiamo definitivamente e ufficialmente seppellito i vecchi rancori: quando ho proposto la mia idea a Fibra lui si è gasato subito e abbiamo fatto sul beat quello che ci piace fare al 100%.Ne è venuta fuori una mina! E oltre al brano in sé abbiamo fatto una bella cosaancheper il karma del rap italiano”

Qui sotto trovate audio e testo di Sfiga.

Audio di Sfiga

Testo di Sfiga

Vieni a fare un tiro e senti l’aria che tira

La gente in Italia spera fino a che spira

Questi rapper tutti amici quando sei in cima

Ma prima

ti tolgo dal mio stereo perché porti sfiga

Sai che quando andavo a scuola da sbarbato

La gente nella classe

mi chiamava emarginato

come cazzo ti vesti

fai musica da sfigato

Pensa un po’ che adesso il contesto si è ribaltato

e chiunque ha la bocca rappa, anche la gente scarsa

hanno la cresta bassa, sulla stessa traccia Grido e Fabri Fibra tipo una sberla in faccia

l’Italia condanna chi spacca la ganja e rilascia

chi alla sesta grappa con la testa in pappa scende in piazza e ratatatà

Mini mini miney moo

giù le mani mo’

come minimo ci rimani bro

c’è un divario a partire dallo stile

tu c’hai il conto a sei zeri ma ancora in lire

Vieni a fare un tiro e senti l’aria che tira

La gente in Italia spera fino a che spira

Quesi rapper tutti amici quando sei in cima

Ma prima

ti tolgo dal mio stereo perché porti sfiga)

Vieni a fare un tiro e senti l’aria che tira

La gente in Italia spera fino a che spira

Quesi rapper tutti amici quando sei in cima

Ma prima

ti tolgo dal mio stereo perché porti sfiga

Ti tolgo dal mio stereo perché porti sfiga

Cantano dopo il 2000 fra anocora vado a 2000

Ancora che sono in cima la gente che grida

Su sta traccia con Grido senti che mina

Del tipo frate ma perché non ci abbiamo pensato prima e non bruciamo sta palazzina gonfia di cannabis attiva

rime a canna e tu smamma che pura tua mamma è il fila

ogni rima stringe una lama tipo bambola assassina

Sopra il beat con la BIC

Sfondo teste come un cric

queste major Stephen King vogliono soltanto hit

Quando rimo sto in apnea come se fossi in piscina

carico e sparo Il primo che si avvicina

Vieni a fare un tiro e senti l’aria che tira

La gente in Italia spera fino a che spira

Questi rapper tutti amici quando sei in cima

Ma prima

ti tolgo dal mio stereo perché porti sfiga

Ti dico ciò che non dice nessuno

tipo che le tartarughe respirano dal culo

So che tu mi davi per morto oramai, pensa che sfiga che hai

Sono più in forma che mai

Spostati da Spotify

Posti ma non scopi mai Occhi rossi mille like

Ein, zwei, polizei

Arriviamo e sono guai

cresciuto a fare freestyle, quindi so che poi ci stai

scopo strumentali che mi dicono non vieni mai

Soldi soldi corri corri fuggi fuggi

Tutti pezzi uguali, fanno tutti i furbi

Sgasi sulla Benz però non mi raggiungi

Miri testa mille punti sempre in testa avevi dubbi

Rappo e faccio a pezzi

Sti zighetti, braso etti

Tu sciroppo poi rallenti

Coi battibecchi

Non batti i vecchi

Bravo, metti i grillz perché sotto non hai i denti

Vieni a fare un tiro e senti l’aria che tira

La gente in Italia spera fino a che spira

Questi rapper tutti amici quando sei in cima

Ma prima

ti tolgo dal mio stereo perché porti sfiga

Vieni a fare un tiro e senti l’aria che tira

La gente in Italia spera fino a che spira

Questi rapper tutti amici quando sei in cima

Ma prima

ti tolgo dal mio stereo perché porti sfiga