Un talento in ascesa

Settembre, all’anagrafe Andrea Settembre, ha conquistato il cuore del pubblico e della critica con il suo brano “Vertebre”, trionfando nella categoria Nuove Proposte di Sanremo 2025. Questo giovane artista napoletano, con la sua voce intensa e carismatica, ha saputo raccontare attraverso la musica le fragilità e le emozioni di una generazione in cerca di identità. La sua avventura musicale è iniziata nei talent show, dove ha già dimostrato di avere un talento unico, ma è con Sanremo che ha trovato la sua consacrazione definitiva.

Un brano che parla di emozioni

“Vertebre” è un pezzo autobiografico che esplora temi come la solitudine, la crescita e le difficoltà dei vent’anni. Settembre stesso ha dichiarato di voler trasmettere la sua vulnerabilità attraverso la musica, creando un legame profondo con chi lo ascolta. Il brano ha già superato i 6 milioni di stream su Spotify, un chiaro segnale del suo impatto nel panorama musicale italiano. La sua capacità di toccare le corde più intime degli ascoltatori è ciò che lo distingue e lo rende un artista da seguire con attenzione.

Stile e presenza scenica

Non solo musica, ma anche stile: Settembre ha dimostrato di avere un occhio attento per la moda. Durante la sua esibizione sul palco dell’Ariston, ha indossato un look curato nei minimi dettagli dalla stylist Federica Reali. La giacca di pelle oversize bordeaux e i pantaloni ampi in nuance ciliegia, firmati GCDS, hanno messo in risalto le sue radici napoletane, mentre la cravatta regimental di E. Marinella ha aggiunto un tocco di eleganza classica. Questo mix di tradizione e modernità ha trasformato Settembre in un’icona di stile, capace di attrarre l’attenzione non solo per la sua musica, ma anche per la sua presenza scenica.

Il futuro di Settembre

Con la vittoria a Sanremo, Settembre si apre a nuove opportunità e sfide. I suoi primi concerti sono già in programma, e l’artista ha espresso il desiderio di far conoscere meglio il suo mondo al pubblico. La sua carriera è appena iniziata, ma il suo talento e la sua determinazione promettono di portarlo lontano. Con altri due premi in bacheca, il Premio della Critica Mia Martini e il Premio Sala Stampa Lucio Dalla, Settembre è pronto a lasciare un segno indelebile nella musica italiana. La sua storia è solo all’inizio, e i fan non vedono l’ora di scoprire cosa riserverà il futuro per questo giovane artista.