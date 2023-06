Il 25 giugno è andato in onda su Canale 5 il film “Sergente Rex”, ora disponibile in streaming su Mediaset Infinity. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più sulla trama, sul cast e sulla storia vera che ha ispirato questo bellissimo film.

Sergente Rex: la trama del film

Il film “Sergente Rex“, andato in onda ieri sera, 25 giugno 2023, in prima serata su Canale 5, è un war movie che si concentra sull’amicizia tra un Pastore Tedesco e una marine americana. La protagonista, Megan Leavely, è una soldatessa dell’Unità Artificieri K9, e parte alla volta dell’Iraq insieme ai suo compagni e al suo fidato amico a quattro zampe, Rex. Il cane, considerato aggressivo, è stato da lei addestrato per resistere a missioni pericolose e, grazie a lui, Megan riuscirà a salvare numerose vite fino a quando non verranno feriti entrambi. La soldatessa dovrà prendere una decisione molto difficile, che ne sarà di Rex? Per scoprirlo non resta che vedere questo bellissimo ed emozionante film, disponibile in streaming su Mediaset Infinity.

Sergente Rex: la storia vera che ha ispirato il film

Il film “Sergente Rex” è diretto da Gabriela Cowperthwaite e si basa su una storia vera. Esso infatti riprende le gesta della marine americana Megan Leavely (il titolo originale del film è proprio “Megan Leavely“) e del suo cane Rex, uno splendido esemplare di Pastore Tedesco, addestrato per operare come cane anti bomba. In Iraq, Megan e Rex, hanno portato a termine positivamente oltre 100 missioni, salvando tante vite umane. Quando vennero feriti, nel 2007, Megan si congedò mentre Rex rischiò di essere soppresso, secondo il veterinario Rex, essendo un cane “guerriero”, non era idoneo per essere adottato. Megan però non si arrese e lottò con tutte le sue forze per poter adottare Rex, lanciando anche una petizione che raccolse oltre 200.000 firme. Ci vollero tanti anni prima che Megan riuscisse a vincere la sua battaglia. Era il 2012 quando il senatore Chuck Schumer supportò la causa e Megan adottò il cane. Rex però purtroppo morì a dicembre di quello stesso anno, lui e Megan sono riusciti a trascorrere insieme solo otto mesi.

Sergente Rex: il cast del film

A interpretare la protagonista Megan Leavely troviamo l’attrice statunitense Kate Mara, nota al pubblico soprattutto per aver vestito i panni di Hayden McClaine nella serie antologica “American Horror Story: Murder House” e di Zoe Barnes nella serie televisiva “House of Cards – Gli intrighi del potere”. Abbiamo visto recitare Kate Mare anche in altri film e serie Tv quali “Sopravvissuto – The Martian”, con Matt Damon, “Morgan”, Open Road – La strada per ricominciare” e “A Teacher – Una storia sbagliata”. L’attore portoricano Ramon Rodriguez interpreta il caporale Matt Morales, mentre l’attore britannico Tom Felton, l’indimenticabile Draco Malfoy nella saga di “Harry Potter“, interpreta il sergente Andrew Dean. Nel cast del film troviamo anche Bradley Whitford, Will Patton, Sam Keeley, Miguel Gòmez, Common e Edie Falco. Rex è interpretato da Varco, che tra l’altro ha una storia molto simile, addestrato come cane da guerra e poi adottato da uno degli addestratori.