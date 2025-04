Un momento storico per l’Italia

La cerimonia di disvelamento delle torce olimpiche e paralimpiche per Milano Cortina 2026 si è svolta a Osaka, un evento che ha unito tradizione e innovazione, celebrando l’italianità in un contesto internazionale. Serena Autieri, conduttrice e artista di grande talento, ha avuto l’onore di guidare questa celebrazione, indossando un elegante maxi tailleur blu notte che ha catturato l’attenzione di tutti i presenti. La sua presenza ha rappresentato non solo un simbolo di stile, ma anche un forte legame con le radici culturali italiane.

Un evento di grande rilevanza

La cerimonia ha visto la partecipazione di figure di spicco, tra cui il Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani e il Commissario di Expo Mario Vattani. Le torce, simbolo di speranza e unità, sono state presentate da due atlete straordinarie: Carolina Kostner e Martina Caironi, che hanno portato sul palco l’energia e la determinazione degli sportivi italiani. Serena, visibilmente emozionata, ha dichiarato di essere onorata di rappresentare l’Italia in un momento così significativo, sottolineando l’importanza di questo evento per il nostro Paese.

Le torce: un tributo all’italian design

Le torce olimpiche e paralimpiche, chiamate “Essential”, sono un vero e proprio tributo all’italian design, realizzate in collaborazione con Eni e Versalis. La loro forma minimalista esalta la fiamma olimpica, simbolo di luce e passione per lo sport. Con finiture riflettenti e cangianti, le torce presentano sfumature diverse: quella olimpica in verde e blu, mentre quella paralimpica in bronzo. Questo design innovativo rappresenta un perfetto equilibrio tra tecnologia, sostenibilità e tradizione, riflettendo l’impegno dell’Italia nell’accogliere atleti e visitatori da tutto il mondo.

Un passo verso le Olimpiadi

Il disvelamento delle torce segna l’inizio del countdown ufficiale per le Olimpiadi e le Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. La cerimonia, che ha avuto luogo in contemporanea con eventi simili a Milano, ha unito le due città in un abbraccio simbolico, sottolineando l’importanza della collaborazione e dell’unità. Serena Autieri, con la sua performance canora insieme alla Banda dei Carabinieri, ha reso omaggio all’Italia, cantando l’inno nazionale e accennando a “Nel blu dipinto di blu”, creando un’atmosfera di festa e celebrazione.