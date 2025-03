Un appuntamento imperdibile

Ogni domenica sera, Che Tempo Che Fa si trasforma in un palcoscenico di emozioni e sorprese. Questo programma, condotto con maestria da Fabio Fazio, è un viaggio che esplora il mondo della cultura, dello spettacolo e della moda, regalando momenti indimenticabili al pubblico. La puntata del 9 marzo ha visto la partecipazione di ospiti straordinari, ognuno con storie da raccontare e un look da non perdere.

Ospiti d’eccezione e storie toccanti

Tra i protagonisti della serata, Pupi Avati ha portato con sé la sua saggezza e il suo carisma. Il regista ha parlato del suo nuovo film, L’orto americano, ma è stata la sua riflessione sulla magia del cinema a colpire il pubblico: “Ti fa vivere storie che nella realtà non potresti mai vivere”. Un momento di pura verità che ha fatto vibrare le corde del cuore. Achille Lauro, con il suo stile unico e il suo carisma, ha raccontato il suo legame con Sanremo, mentre Ornella Vanoni ha incantato tutti con un look sofisticato e una battuta che ha strappato risate generali.

Moda e ironia: un connubio perfetto

La moda è stata protagonista indiscussa della serata. Ornella Vanoni, con il suo abito azzurro in pizzo, ha dimostrato come l’eleganza possa essere abbinata a un tocco di ironia. La sua frase provocatoria, “Con l’aria che tira, spero di morire presto”, ha messo in luce il suo spirito indomabile e la sua capacità di affrontare la vita con leggerezza. Anche Sabrina Ferilli, da remoto, ha portato un’energia contagiosa, parlando del suo nuovo film La città proibita e lasciando il pubblico con la voglia di saperne di più.

Un messaggio di gratitudine e forza femminile

Luciana Littizzetto, tornata in studio dopo un periodo difficile, ha dedicato un pensiero speciale a tutte le donne, sottolineando l’importanza delle figure femminili che hanno lottato per un futuro migliore. “Siamo qui grazie alle nostre mamme, alle nostre nonne”, ha affermato, ricordando il valore delle donne che hanno costruito la nostra storia. Questo messaggio di gratitudine ha risuonato forte, rendendo la serata ancora più significativa.

Talenti che brillano

Tra i momenti più sorprendenti, l’incontro tra Gaia e Carlos Diaz Gandia ha catturato l’attenzione del pubblico. Carlos, coreografo di fama internazionale, ha elogiato il talento di Gaia, definendola “un’artista meravigliosa”. La loro collaborazione ha dato vita a performance indimenticabili, dimostrando come la danza e la musica possano unirsi in un connubio perfetto. Con una carriera in continua ascesa, Carlos è pronto a partire in tour con Will Smith, un ulteriore riconoscimento del suo straordinario talento.