Come sentirsi belle: quanto è importante l’autostima

Sentirsi belle o essere belle? C’è differenza, ma anche una profonda correlazione. Infatti, una buona autostima e una solida fiducia in se stesse ci renderanno più sicure di noi e belle anche al nostro sguardo; anche l’interazione con le altre persone migliorerà, così come la qualità del nostro equilibrio psico- emotivo. Come fare pace con se stesse? Evitando di paragonarsi a modelli irraggiungibili, ma coltivando la propria ricchezza interiore e modificando le proprie abitudini quotidiane.

Cosa significa sentirsi belle? Impara a perdonarti e coltiva il pensiero positivo

Molte di noi sono portate a pensare che raggiungere il peso ideale sia l’obiettivo massimo da raggiungere per sentirsi belle, desiderabili, apprezzate, degne di considerazione. Questa gabbia mentale è insidiosa, poiché fa sì che puntiamo tutto sull’aspetto esteriore, trascurando invece cosa ci faccia sentire davvero bene, soddisfatte di noi stesse, in equilibrio con la nostra persona e con chi ci circonda.

Focalizzarti sui tuoi difetti e sull’immagine negativa che costruisci di te stessa non farà che auto- affossarti e impedirti di vedere tutto ciò che stai costruendo (e hai costruito di buono) nella tua vita. Non essere troppo rigida con te stessa, non importi modelli estetici inarrivabili (e improbabili…ricorda che i programmi di fotoritocco fanno miracoli). Lasciati andare e pensa a coltivare i tuoi interessi, circondandoti di persone che ami. Ecco qualche consiglio per te:

Allontana i pensieri intrusivi e accettati per ciò che sei. Difficilissimo, ma non puoi essere diversa da quella che sei e cercare di snaturarti. Tutti abbiamo difetti, accettali: lavora su te stessa per smussare gli spigoli, ma non pretendere di cambiare ciò che non puoi cambiare.

Non concentrarti solo sulla tua persona. Essere individualista ed ego riferita ti porterà a isolarti sempre di più, cercando gratificazioni solo nelle cose materiali. Invece, aprirti al dialogo e cercare il confronto sincero rafforzerà la tua personalità e ti renderà versatile, flessibile e comunicativa.

Scegli legami affettivi arricchenti. Fai una scrematura delle tue amicizie e dei tuoi rapporti interpersonali, allontanando quelli “tossici” e circondandoti di persone sinceramente interessate al tuo benessere e alla tua felicità.

Sorridi. È il tuo vestito migliore e un ottimo biglietto da visita. Sorridi a te stessa, è il miglior regalo che puoi farti.

Bellezza è salute: un aspetto importante per il tuo equilibrio

Se ti è stato suggerito dal medico di ridurre il tuo peso ponderale per motivi di salute (per esempio, il sovrappeso e l’obesità sono fattori di rischio per le patologie cardiovascolari), dimagrire può essere un obiettivo da perseguire per stare meglio dal punto di vista della salute fisica, che è un aspetto delicato e importante.

Se stai seguendo una dieta dimagrante tra le raccomandazioni di salute suggerite da un nutrizionista, la strada è proprio quella giusta: raggiungere un BMI (indice di massa corporea) adeguato al tuo stato di salute non potrà che farti sentire meglio con te stessa.

Tuttavia, ribadiamo il concetto di rivolgersi sempre a un professionista che sappia consigliarti il percorso giusto da intraprendere. Infatti, il fai-da-te non porterà mai a risultati duraturi, oltre a esporti a rischi per il tuo benessere, dato che molte diete improvvisate sono totalmente sbilanciate dal punto di vista nutrizionale.

Una dieta drastica e privativa è un sacrificio che possiamo imporci entro una finestra temporale ben limitata, poiché sarebbe insostenibile nel lungo termine. Un ciclo di dimagrimento troppo rapido porterà solo a smaltimenti di peso momentanei, dovuti alla perdita di liquidi o grasso.

Le buone abitudini che fanno bene al corpo e alla mente

Ma… Il discorso del dimagrimento per ragioni di salute è solo un aspetto della faccenda. Infatti, è altresì fondamentale adottare abitudini regolari nell’arco della giornata: la dieta che seguirai dovrà comprendere tutti i nutrienti fondamentali perché il tuo organismo funzioni e sia forte. Carboidrati e grassi buoni non vanno demonizzati, ma inseriti opportunamente nella tua alimentazione.

Anche le tue abitudini comportamentali sono importanti e significative nel quadro generale del tuo…percorso- benessere: uno stile di vita dinamico ti aiuterà a mantenere il peso forma, prevenire alcune patologie, migliorare la circolazione. Scegli uno sport che faccia al caso tuo, compatibilmente con i tuoi impegni personali e lavorativi. Non importa strafare: anche una passeggiata quotidiana di venti o trenta minuti può fare una piccola, significativa differenza. Eccoti un prontuario di bellezza per contribuire al tuo benessere e alla tua serenità:

Assicurati di introdurre alimenti sani come cereali integrali, ortaggi e frutta di stagione, fonti proteiche sia animali sia vegetali (legumi), e di bere acqua.

Rinuncia alle rinunce (drastiche). Carbofobia? Al contrario, non eliminare pane e pasta: i carboidrati servono, soprattutto quelli complessi, per fornirci energia a lento rilascio ed essere in grado di affrontare la giornata. Idem per i grassi sani, mai snobbarli, poiché fonte di preziosi nutrienti.

Allenamento e massa muscolare possono influire sensibilmente: ricorda di mantenere uno stile di vita dinamico, contrastando la sedentarietà.