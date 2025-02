Un’intervista rivelatrice

Selvaggia Lucarelli, nota per il suo spirito critico e il suo approccio diretto, ha fatto il suo debutto nel salotto di Verissimo, dove ha condiviso riflessioni personali e professionali. Durante l’intervista, ha toccato temi delicati, tra cui il controverso pandoro-gate e la figura di Chiara Ferragni, la celebre influencer e imprenditrice. La Lucarelli ha dimostrato una sorprendente empatia nei confronti di Ferragni, affermando che è giunto il momento di darle una seconda possibilità.

Empatia e comprensione

Nel corso della conversazione, Selvaggia ha dichiarato: “Provo empatia per Chiara Ferragni. Mi sembra che abbia pagato a sufficienza per quello che ha commesso.” Le sue parole evidenziano un cambio di prospettiva, in cui riconosce le difficoltà affrontate da Ferragni, sia a livello personale che professionale. “La sua professione e le sue società sono in crisi. Cosa dobbiamo chiederle di più?” ha continuato, sottolineando l’importanza di concedere una seconda opportunità a chi ha già affrontato le conseguenze delle proprie azioni.

Critiche a Fedez e riflessioni personali

Selvaggia non ha risparmiato critiche all’ex marito di Chiara, Fedez, affermando che lui riceve “assoluzioni in maniera molto più facile”. Ha messo in luce come le sue azioni siano state perdonate più facilmente rispetto a quelle di Ferragni, creando un contrasto che ha suscitato dibattito. “Non devo chiedere scuse a Chiara Ferragni perché quello che avevo scritto era vero,” ha aggiunto, chiarendo la sua posizione e la verità dietro le sue affermazioni.

Un amore che supera le tempeste

Oltre a discutere di Ferragni e Fedez, Selvaggia ha parlato anche della sua vita privata, rivelando dettagli sul suo rapporto con il compagno Lorenzo Biagiarelli. “Lui è molto leggero, è il mio contrario,” ha affermato, descrivendo come la loro relazione sia stata messa alla prova da momenti difficili, come il caso della ristoratrice Pedretti. La Lucarelli ha condiviso come, nonostante le differenze, abbiano affrontato insieme le sfide, dimostrando che l’amore e la comprensione possono superare anche le tempeste più forti.