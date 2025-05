La decisione di comprare casa

Selvaggia Lucarelli, nota giornalista e opinionista, ha recentemente condiviso la sua esperienza riguardo all’acquisto della sua prima casa, avvenuto nel suggestivo Salento. In un’intervista durante la trasmissione ‘FarWest’ su Rai3, ha rivelato che, a 50 anni, ha finalmente deciso di investire in un immobile, dopo aver trascorso gran parte della sua vita in affitto. La scelta, come ha spiegato, è stata influenzata da motivi economici e dalla necessità di trovare un luogo che potesse rappresentare un rifugio sicuro e accogliente.

Il cambiamento di prospettiva

Il periodo della pandemia ha avuto un impatto significativo sulla vita di molti, e Selvaggia non fa eccezione. Durante il lockdown, ha riflettuto sul valore dello spazio domestico e su quanto fosse importante avere un luogo da chiamare proprio. “Quando finirà la pandemia, mi comprerò una casa”, ha affermato, sottolineando come quel momento difficile le abbia fatto rivalutare le sue priorità. La sua decisione di acquistare nel Salento, piuttosto che a Milano, è stata anche una risposta alle sfide del mercato immobiliare milanese, che in quel periodo ha visto un’impennata dei prezzi.

Investire nel futuro

La scelta del Salento non è stata solo una questione di opportunità economica, ma anche una riflessione sul futuro. “Ho pensato a dove mi piacerebbe invecchiare, non solo a dove mi piace vivere oggi”, ha spiegato. Questo approccio lungimirante ha portato Selvaggia a considerare il Salento come un luogo ideale per costruire una nuova vita, lontano dalla frenesia di Milano. Inoltre, ha sottolineato come il costo della casa acquistata nel Salento fosse notevolmente inferiore rispetto a quello di un immobile milanese, rendendo l’investimento ancora più vantaggioso.