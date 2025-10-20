Selena Gomez smentisce i rumor su Hailey Bieber: tutte le verità rivelate

Le recenti voci su una presunta faida tra Selena Gomez e Hailey Bieber hanno riacceso l’attenzione mediatica. Gomez ha deciso di intervenire personalmente per chiarire la situazione e mettere a tacere i pettegolezzi infondati. Il 17 ottobre, attraverso una serie di storie su Instagram, la fondatrice di Rare Beauty ha espresso il desiderio di porre fine a queste speculazioni, evitando di menzionare direttamente il nome di Bieber.

Selena ha invitato i propri fan a “lasciare in pace” Hailey, sottolineando che ognuno ha diritto di esprimere la propria opinione senza essere giudicato.

Inoltre, ha affermato che queste dinamiche non influenzano la sua vita e ha esortato tutti a essere gentili, evidenziando che c’è spazio per tutti nel mondo della bellezza.

Le dichiarazioni di Hailey Bieber

La situazione è stata innescata da un’intervista rilasciata da Hailey a WSJ Magazine, dove ha risposto a domande riguardanti il settore della bellezza. Nonostante il suo pubblico avesse suggerito di non affrontare il tema di Rare Beauty, Hailey ha dichiarato di trovare frustrante essere messa a confronto con altre persone o marchi.

“Non ho chiesto di essere vista in questo modo”, ha commentato, sottolineando che la percezione che gli altri hanno di lei è spesso al di fuori del suo controllo.

Le parole di Hailey spiegate

Quando le è stato chiesto se provasse competitività nei confronti di altre marche di bellezza, Hailey ha ribadito che il suo obiettivo principale è migliorare se stessa, affermando: “Credo che ci sia spazio per tutti. Non mi sento in competizione con chi non mi ispira”.

Queste affermazioni hanno sollevato polemiche, con alcuni fan che hanno interpretato il suo riferimento a “rilevanza, non intelligenza” come un attacco diretto a Selena.

Il tentativo di chiarimento di Gomez

Nel suo messaggio su Instagram, Selena ha dichiarato che le parole di Hailey non la riguardano e che la questione centrale è l’importanza della gentilezza nel settore. Ha evidenziato che l’industria della bellezza dovrebbe essere un luogo di collaborazione e non di competizione.

“Spero che possiamo tutti mettere da parte le differenze”, ha aggiunto, mostrando un atteggiamento positivo e inclusivo.

L’impatto delle dichiarazioni sui social media

Nonostante le buone intenzioni di Gomez, le sue parole non sono state comprese da tutti. Alcuni fan hanno interpretato il suo commento come un modo per lanciare frecciate a Hailey, alimentando ulteriormente il dibattito. Questo è un chiaro esempio di come i social media possano amplificare malintesi e tensioni, rendendo difficile per le celebrità comunicare senza fraintendimenti.

Il 18 ottobre, entrambe le artiste si sono ritrovate allo stesso evento, il fifth annual Academy Museum Gala. Tuttavia, a differenza dell’anno precedente, dove avevano posato insieme per smentire le voci di conflitto, quest’anno non si sono incrociate. Questo ha portato a ulteriori speculazioni sul loro rapporto, nonostante le dichiarazioni di entrambe le parti.

La questione tra Selena Gomez e Hailey Bieber dimostra quanto possa essere complesso il mondo delle celebrità e come le parole possano essere interpretate in modi diversi. Entrambe le donne hanno espresso il desiderio di una maggiore comprensione e collaborazione, ma il pubblico e i media sembrano spesso creare conflitti dove non ce ne sono. Sarà interessante osservare come questa situazione evolverà e se le due artiste riusciranno a trovare un modo per andare avanti, lontano dalle speculazioni.