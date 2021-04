Hai mai pensato di testare l’amore della tua dolce metà? Se non l’hai ancora fatto, questa storia potrebbe essere una fonte di ispirazione e farti cambiare idea. La protagonista di questa storia ha deciso di testare la solidità della sua storia d’amore e in cambio però riceve una grande lezione.

Scrive una lettera al fidanzato e si nasconde sotto il letto

La donna sembra fortemente convinta a mettere la parola fine alla relazione. Almeno questo è ciò che sembra evincere dalla sua lettera, ma in realtà vuole solo una forte reazione dal suo ragazzo che le faccia capire quanto la ami. Una volta finito di scrivere la lettera la lascia in vista sulla scrivania dell’uomo, così che non può fare a meno di notarla. La giovane ragazza si nasconde sotto il letto per non perdere la reazione del ragazzo, ma mentre lui, rientrato a casa, legge la lettera, lei capisce che c’è qualcosa che non va. Infatti, dopo aver letto la lettera, il ragazzo fa un gesto decisamente inaspettato: afferra il telefono e chiama un’altra ragazza, molto probabilmente l’amante

Ciao tesoro, preparati perché sto arrivando da te. Quel manichino finalmente ha capito che la stavo ingannando e che non la amavo più. Finalmente mi ha lasciato. Mi ha scritto una lettera d’addio ed è andata via da casa. Quella relazione è stato l’errore più grande della mia vita. Ora sono così felice di essere libero. Vorrei averti conosciuta prima. Ti amo, a presto

Il giovane esce dalla camera dopo aver raccolto gli indumenti da portare via. La ragazza, in lacrime, dopo aver ascoltato le parole del fidanzato, esce da sotto il letto. Mentre esce dalla stanza nota però un foglio accanto alla sua lettera che prima non c’era.