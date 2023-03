Scream VI: quando esce, trama, cast e curiosità

Scream VI sta per uscire nei cinema italiani. Un nuovo capitolo per un film horror che ha spaventato intere generazioni.

Scream VI: uscita, trama e cast

Scream VI uscirà nei cinema italiani, con Paramount Pictures e Eagle Pictures, il 9 marzo 2023. Si tratta del sequel di Scream 5, di Matthew Bettinelli-Olpin e Tyler Gillet, conosciuto solo come Scream, uscito in Italia a marzo di quest’anno. Un film horror che ha sempre appassionato gli spettatori, che sono curiosi di vedere cosa avrà in serbo per i protagonisti questa nuova avventura. Dopo gli omicidi di Ghostface, i sopravvissuti si trasferiscono a New York, dove arriverà anche un nuovo serial killer, che scatenerà il caos.

La trama prosegue con i sopravvissuti agli ultimi omicidi di Ghostface, le sorelle Samantha e Tara Carpenter, interpretate da Melissa Berrera e Jenna Ortega, e i gemelli Chad e Mindy Meeks, interpretati da Mason Gooding e Jasmine Savoy Brown, che si lasciano Woodsboro alle spalle e iniziano una nuova vita a New York. I protagonisti si troveranno di nuovo tormentati da una serie di omicidi da parte di un nuovo serial killer Ghostface.

Il cast di Scream VI include anche Hayden Panettiere e Courteney Cox, che tornano nei ruoli di Kirby Reeds e Gale Weathers, insieme a Jack Champion, Henry Czerny, Liana Liberato, Dermot Mulroney, Devyn Nekoda, Tony Revolori, Josh Segarra e Samara Weaving.

Scream VI: curiosità sul film

Matthew Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett sono conosciuti anche come collettivo Radio Silence e dirigono Scream VI da una sceneggiatura di James Vanderbilt e Guy Busick, che hanno scritto anche il quinto capitolo. Courteney Cox è stato il primo membro a firmare per tornare nei panni di Gale Weathers, per questo film che ha ottenuto il via libera il 3 febbraio 2022, tre settimane dopo l’uscita del quinto capitolo. Neve Campbell ha dichiarato nel giugno 2022 che non avrebbe ripreso il ruolo di Sidney Prescott, dopo aver recitato nei cinque capitoli precedenti, a causa di una disputa salariale con la Paramount. Questo, di conseguenza, sarà il primo film di Scream senza Neve Campbell e David Arquette. A partire da questo capitolo, Courteney Cox è l’unica attrice che appare in tutti i film. L’attrice era già apparsa in compagnia di Dermot Mulroney nella serie tv Friends, visto che era una guest star ricorrente. Jenna Ortega ha rivelato che ci saranno tanti riferimenti a Scream 2. Il traile suggerisce che il film si svolge ad Halloween. Una scena presenta il cast principale su un treno della metropolitana con persone intorno vestite con costumi di Ghostface. Nel quinto capitolo si è intuito che Kirby, interpretata da Hayden Panettiere, era sopravvissuta e si tratta del primo personaggio che torna dopo una presunta morte. Il film segue la linea dei precedenti ma sarà caratterizzato da numerosi colpi di scena, che terranno gli spettatori con il fiato sospeso. Una storia che continua, protagonisti che tornano e un nuovo serial killer da affrontare. Assolutamente da non perdere.