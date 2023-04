Rocco Papaleo si è tuffato in un nuovo progetto cinematografico dal titolo Scordato. Il film, di cui lui è sia regista, sia attore protagonista, vede la presenza anche della nota cantante Giorgia ed è a tutti gli effetti una commedia. Di che cosa parla e quando esce al cinema? Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Scordato: quando esce al cinema il film?

Dopo tanta attesa finalmente il nuovo film di e con Rocco Papaleo è arrivato al cinema. Scordato è uscito in tutte le sale cinematografiche il 13 aprile 2023 e ancora in televisione si trasmette il trailer. Non c’è più da attendere: il film è ora disponibile per chiunque.

Di che cosa parla Scordato? La trama del film

Scordato racconta le vicende di Orlando, mite accordatore di pianoforte particolarmente tormentato dai dolori alla schiena. La vita di Orlando prenderà una piega diversa non appena incontrerà Olga, un’affascinante fisioterapista che dopo qualche seduta gli diagnosticherà una contrattura cosiddetta “emotiva“. Sarà la stessa Olga a chiedere a Orlando di portarle una sua vecchia foto da giovane, in modo tale da osservarla e capire bene i problemi di fondo dell’uomo. La richiesta, abbastanza insolita, porterà Orlando a compiere un vero e proprio viaggio “della vita”. L’uomo ripercorrerà la sua vita e si renderà conto di tutti quegli eventi che, negli anni, lo hanno portato a diventare l’uomo solitario che è adesso. Riuscirà, grazie anche all’aiuto di Olga, a risolvere questa contrattura?

Il cast di Scordato

Protagonisti assoluti di Scordato sono lo stesso Rocco Papaleo, che nel film veste i panni di Orlando, e la cantante Giorgia, che ne film è la fisioterapista Olga.

Il cast, però, include anche altri attori e altre attrici, tra cui:

Simone Corbisiero;

Angela Curri;

Giuseppe Ragone;

Anna Ferraioli Ravel;

Manola Rotunno;

Antonio Petrocelli;

Eugenia Tamburri;

Marco Trotta;

Jerry Potenza;

Elisa Gallo;

Iacopo Velardi

Le musiche di Scordato sono del compositore Michele Braga, nome già presente nelle musiche di altri grandi progetti, come: Lo chiamavano Jeeg Robot, Dogman, Benedetta Follia, La stranezza, La Befana vien di notte II – Le origini.

Dov’è stato girato Scordato? Le location del film

Il nuovo film di Rocco Papaleo è stato girato in Basilicata, terra di origine dell’attore e regista. È Lauria la località maggiormente vista e vissuta in Scordato. Non mancano tappe a Matera e Trecchina. Ci sono state riprese che hanno necessitato uno spostamento verso la Campania, in particolare a Salerno.

Non è la prima volta che Rocco Papaleo sceglie la sua terra di origine come location primaria di un film. Vi dice niente il celebre Basilicata coast to coast? Lo dice anche il titolo: Rocco Papaleo è particolarmente affezionato alla sua terra, puntando anche questa volta a farne emergere la sua incredibile bellezza.

Rocco Papaleo ritorna sul grande schermo in veste di regina e di attore protagonista e i fan non vedevano l’ora di vederlo nuovamente in azione. Scordato, al cinema dal 13 aprile 2023, è prontissimo a raccontare una nuova storia, fatta di vita, di ricordi e di voglia di recuperare le emozioni.