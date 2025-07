Scopri quanto guadagna il protagonista del Golden Bachelor

Con l’attesissimo ritorno del Golden Bachelor per la sua seconda stagione, l’attenzione è nuovamente rivolta a Mel Owens, il nuovo protagonista che avrà l’incarico di cercare l’amore sotto i riflettori. Ma oltre alla sua storia romantica, c’è un aspetto che suscita particolare interesse: quanto guadagna realmente Mel per partecipare a questo reality? Analizzando dati e tendenze, possiamo scoprire di più sul suo compenso e sulle dinamiche economiche del programma.

Il percorso professionale di Mel Owens

Mel Owens ha iniziato la sua carriera con i LA Rams e ha trascorso ben nove anni nel mondo della NFL. Sebbene non si possano fornire cifre esatte sul suo stipendio, possiamo fare qualche supposizione. Nel 2025, lo stipendio minimo per un giocatore NFL si aggira intorno ai $795.000, con possibilità di guadagni che possono arrivare a milioni. Questa esperienza sportiva, unita alla sua successiva carriera come avvocato per infortuni sportivi, suggerisce che Mel avrà sicuramente accumulato un patrimonio considerevole nel corso degli anni. Secondo stime recenti, il suo patrimonio netto è di circa $2 milioni.

Nonostante la ABC non comunichi ufficialmente quanto paga i partecipanti, esistono molte indiscrezioni. Amy Kaufman, nel suo libro Bachelor Nation, ha rivelato che è raro per i protagonisti guadagnare meno di sei cifre. Alcuni ex partecipanti, come Sean Lowe ed Emily Maynard, hanno guadagnato rispettivamente tra i $75.000 e i $250.000, ma va considerato che le loro edizioni risalgono a oltre un decennio fa. Ti sei mai chiesto quanto possa influire questa esposizione mediatica sulle loro vite?

Compensi e dinamiche del reality

Nel 2021, Jason Tartick ha rivelato che lui e altri concorrenti come Colton Underwood erano stati offerti $100.000 per partecipare al programma, mentre Dean Unglert aveva ricevuto un’offerta di $75.000. Questi dati ci portano a concludere che Mel Owens potrebbe guadagnare una cifra simile per il suo ruolo nel Golden Bachelor, probabilmente intorno ai $100.000. Ma quali sono le implicazioni di una cifra del genere per la sua carriera futura?

Se Mel dovesse trovare l’amore e decidere di celebrare un matrimonio in diretta, la ABC potrebbe offrirgli un ulteriore compenso. Secondo alcune fonti, Ashley Hebert e J.P. Rosenbaum avrebbero guadagnato circa $250.000 per il loro matrimonio trasmesso nel 2012, mentre Sean Lowe e Catherine Giudici avrebbero ottenuto una cifra a sei zeri per il loro matrimonio nel 2014. Queste cifre evidenziano quanto possa essere lucrativa la partecipazione a questo tipo di format. Non è affascinante pensare a quanto possa cambiare la vita di una persona in così poco tempo?

Le difficoltà economiche per i concorrenti

È importante sottolineare che, mentre i protagonisti del programma ricevono un compenso, i concorrenti non guadagnano denaro per la loro partecipazione. Come ha fatto notare Ashley Iaconetti, “non si viene pagati come ragazza del Bachelor”. Infatti, molti concorrenti si trovano a spendere soldi per il loro guardaroba e, in alcuni casi, a dover prendersi un periodo di pausa dal lavoro. Ma ci sono opportunità di guadagno per chi partecipa a “Bachelor in Paradise”, dove i partecipanti possono ricevere tra $400 e $800 al giorno, oltre a eventuali contratti di sponsorizzazione che possono seguire la loro apparizione nel programma. Hai mai pensato a quanto possa essere difficile bilanciare la vita lavorativa e la partecipazione a un reality?

La seconda stagione del Golden Bachelor debutterà il 24 settembre 2025 su ABC, e non ci resta che attendere per vedere come si svilupperà la storia di Mel Owens, sia dal punto di vista romantico che economico. Sarà interessante seguire il suo percorso e scoprire se troverà davvero l’amore!