Scopri l’arte della nail art con i maestri giapponesi Masumi Utsumi e Aco Rikitake

Immagina di trovarti in un affollato studio di nail art, circondato da colori vivaci e scintillanti. La tua mente è un turbinio di idee, e l’aria è elettrizzante per l’imminente evento: un’intera giornata dedicata all’arte delle unghie con due dei più famosi artisti giapponesi, Masumi Utsumi e Aco Rikitake! Questi talenti, con il loro bagaglio di tecniche innovative e creatività senza limiti, sono pronti a portarti in un viaggio affascinante nel mondo della nail art. E chi non vorrebbe imparare da chi ha fatto della bellezza delle unghie una vera e propria forma d’arte?

Dettagli dell’evento

Segna sul tuo calendario la data: il 27 settembre 2025, dalle 10:00 alle 17:00, l’headquarter di KOKOIST a San Antonio, Texas, si trasformerà in un laboratorio di creatività. In questo giorno speciale, avrai l’opportunità di apprendere direttamente dai migliori, utilizzando esclusivamente i prodotti premium di KOKOIST. E non preoccuparti, che tu sia un professionista esperto o un’appassionata alle prime armi, questo workshop è pensato per tutti!

Cosa imparerai

Durante la giornata, le celebri tecniche giapponesi saranno svelate, e tu avrai la chance di mettere le mani in pasta (o meglio, sulle unghie!). Tra le tecniche che apprenderai, ci sono il Nuance Design, il 3D Design, il Magnet Gel e l’Isolated Chrome. Ogni metodo è un pezzo d’arte, ed è come se avessi a disposizione la palette dei colori del cielo al tramonto.

Il kit del partecipante

Come se non bastasse, ogni partecipante riceverà un kit del valore di oltre 250 dollari! Questo kit non solo include strumenti di alta qualità, ma è anche la chiave per sbloccare le tue potenzialità nel mondo della nail art. E non dimentichiamo il pranzo e il prestigioso certificato di nail art KOKOIST che arricchirà il tuo curriculum!

Politiche di spedizione e dettagli utili

Se stai pensando di acquistare prodotti KOKOIST durante l’evento, ecco alcune informazioni utili. Gli ordini vengono elaborati entro 2-3 giorni lavorativi e puoi aspettarti una consegna rapida, anche se a volte possono verificarsi ritardi. Non dimenticare che KOKOIST spedisce anche a indirizzi internazionali, ma assicurati di controllare eventuali tasse doganali.

Un’esperienza che non puoi perdere

Ogni attimo di questo evento sarà un’opportunità per ispirarti e affinare le tue abilità. Quindi, preparati a scoprire il mondo della nail art come non l’hai mai visto prima. Ricorda, ogni artista ha una storia, e tu sei invitata a diventare parte della tua!