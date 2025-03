Il fascino dei capelli delle celebrità

Durante la recente cerimonia dei BRIT Awards, le celebrità hanno sfilato sul red carpet sfoggiando look mozzafiato e acconciature invidiabili. Tra i tanti stili, uno ha catturato l’attenzione: quello di Maura Higgins, star di Love Island e I’m A Celebrity, che ha completato il suo outfit drammatico con un’acconciatura elaborata. Ma non preoccupatevi se pensate di non poter replicare il suo look audace; abbiamo buone notizie!

Il segreto per capelli da red carpet

Il segreto di Maura per ottenere quel look da sogno è il nuovo TRESemmé Lamellar Shine Ultra Gloss Spray. Questo prodotto, disponibile a soli £9.99, è facilmente reperibile in vari negozi e online. Inoltre, grazie a un’offerta attuale, è possibile aggiungere alla propria collezione anche uno spray per la lucentezza a soli £5. Questo spray non solo promette di donare capelli lucidi e setosi, ma è anche un vero e proprio alleato contro l’umidità e il crespo.

La tecnologia che fa la differenza

Il nuovo spray di TRESemmé è infuso con Lamellar Technology, una formula innovativa che leviga i capelli e offre una protezione dal calore fino a 230°C. Che i vostri capelli siano umidi o asciutti, basta una spruzzata per ottenere un risultato da salone direttamente a casa. Le recensioni dei clienti di Boots parlano chiaro: questo prodotto sta facendo impazzire le fan della bellezza. Una cliente entusiasta ha dichiarato: “Questo spray ha un profumo incredibile e aiuta a ridurre il crespo. È anche un ottimo protettore dal calore!”.

Un successo tra le celebrità e non solo

Non solo Maura Higgins, ma anche altre celebrità come Jorja Smith e Rachel Chinouriri hanno scelto di utilizzare questo spray ai BRIT Awards. Le recensioni positive continuano ad arrivare: “Dopo ogni lavaggio, i miei capelli non sono mai stati così lucidi!” ha detto un’altra cliente soddisfatta. Con un prezzo accessibile e risultati visibili, questo spray è destinato a diventare un must-have per chi desidera capelli splendenti e curati.