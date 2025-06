Scopri il look estivo da cowboy di Hailey Bieber e come replicarlo

Hailey Bieber incanta con il suo stile estivo: ecco come ricreare il suo look da cowboy al mare.

Quando si parla di stile, Hailey Bieber è senza dubbio una delle icone più influenti del momento. Non ci credi? Beh, ha appena venduto il suo marchio Rhode Beauty per un miliardo di dollari e ha posato per Vogue in un batter d’occhio. E ora, tra un affare e l’altro, sta anche trovando il tempo per rilassarsi, magari sorseggiando un drink a bordo piscina. Ma parliamo della sua ultima trovata: il look da spiaggia che sta facendo girare la testa!

Un’estate a base di lemon drop martini

Con un post su Instagram che esprime perfettamente il mood estivo, Hailey ha scritto: “Lemon drop martinis all summer long 👍🍋🍸”. E mentre ci si perde nei dettagli delle sue vacanze, è impossibile non notare il suo outfit da spiaggia, un mix di bikini e cappello da cowboy che sembra essere diventato il suo marchio di fabbrica. Ha completato il look con grandi orecchini dorati e un copricostume nero, un outfit che grida “stile” a gran voce!

Il cappello da cowboy: un must-have estivo

Non è la prima volta che Hailey si presenta con un look che richiama il Far West in riva al mare. Solo l’anno scorso, l’abbiamo vista indossare un costume da bagno rosso fuoco abbinato a un cappello di paglia della Lack of Color, un’accoppiata che ha fatto sognare molti. E non è solo lei: le sue amiche Kendall Jenner e Bella Hadid hanno adottato lo stesso accessorio come pezzo chiave del loro guardaroba estivo. Insomma, il cappello da cowboy è ufficialmente il trend della stagione!

Replicare il look di Hailey

Cercando di scoprire dove acquistare un cappello simile a quello di Hailey, mi sono imbattuta in diverse opzioni su Amazon. Un cappello che ho trovato è in tessuto scamosciato di alta qualità e costa solo 25 dollari. Un cliente ha commentato: “Mi sento un vero cowboy quando lo indosso!”. E non è finita qui: ci sono anche cappelli di paglia che richiamano il modello estivo di Hailey, perfetti per le giornate in spiaggia.

Piani estivi e sogni di grandezza

Quali sono i tuoi piani per l’estate? Magari sorseggiare un lemon drop in spiaggia indossando un cappello da cowboy, mentre sogni il tuo affare da miliardi? Con un po’ di stile e creatività, tutto è possibile. E chissà, magari un giorno potresti trovarti su una copertina di Vogue anche tu!

Quindi, mentre ci prepariamo a goderci il sole, prendiamo ispirazione da Hailey Bieber e dal suo stile audace e fresco. Perché, in fondo, la moda è un modo per esprimere chi siamo, e chi non vorrebbe essere un po’ più come Hailey, almeno in estate?