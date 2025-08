Scopri i partecipanti di Ballando con le stelle 2025

Ballando con le stelle torna nel 2025 con un’edizione speciale che celebra vent’anni di successi e di emozioni. Questo programma ha conquistato il cuore di milioni di telespettatori e si prepara a offrire un cast di concorrenti eccezionali, pronti a cimentarsi in balli mozzafiato. Tra nuove sorprese e volti familiari, ogni partecipante porta con sé una storia avvincente, rendendo ogni esibizione unica e coinvolgente.

Un cast che promette emozioni

La conduttrice Milly Carlucci, da sempre il volto simbolo di Ballando con le stelle, torna a guidare il programma con la sua consueta passione e dedizione. Quest’anno, i nomi confermati, tra cui Maurizio Ferrini, Andrea Delogu e Rosa Chemical, promettono di portare una ventata di freschezza e divertimento sul palco. Ognuno di questi concorrenti ha una personalità unica e una storia da raccontare, rendendo il programma ancora più affascinante. Ti ricordi quando Ferrini ha fatto ridere tutti nei panni della Signora Coriandoli? La sua allegria e il suo spirito giocoso promettono serate indimenticabili. Andrea Delogu, invece, si prepara a una sfida inedita, incoraggiata da una telefonata sorprendente. E che dire di Rosa Chemical? Il suo approccio originale e divertente aggiunge un tocco di novità che non possiamo perderci!

I maestri di ballo e la giuria

Ballando con le stelle non sarebbe completo senza i suoi talentuosi maestri di ballo. Quest’anno, accogliamo una squadra di professionisti che include Alessandra Tripoli, Veera Kinnunen e Giovanni Pernice, già noti per le loro straordinarie abilità in passate edizioni. L’arrivo di nuovi volti, come Chiquito, vincitore della finale di Sognando Ballando, aggiunge ulteriore varietà e interesse al format. Ti sei mai chiesto come riescano a rendere ogni coreografia così perfetta? La giuria, composta da figure iconiche come Carolyn Smith e Ivan Zazzaroni, garantirà che ogni performance venga valutata con attenzione e competenza. Con la giuria pronta a esprimere le proprie opinioni, ogni puntata sarà ricca di tensione e sorprese. Le dinamiche tra i giudici, spesso cariche di umorismo e sagacia, sono un elemento fondamentale dello show, rendendo ogni serata un evento unico.

Un anniversario da festeggiare

Nel 2025, Ballando con le stelle celebra il suo ventesimo anniversario, un traguardo significativo che testimonia il suo impatto sulla televisione italiana. Ogni edizione ha portato momenti indimenticabili, e quest’anno non sarà da meno. I telespettatori possono aspettarsi coreografie innovative, esibizioni emozionanti e, ovviamente, tante risate. Non è emozionante pensare a quanto questo show sia amato e atteso? Le parole dei giudici e dei partecipanti, piene di entusiasmo e nostalgia, rivelano quanto sia profondo il legame con il pubblico. Con Milly Carlucci al timone, il programma continuerà a sorprendere e intrattenere, mantenendo viva la tradizione del ballo in televisione. È ora di prepararsi a un’altra stagione di emozioni e divertimento, perché Ballando con le stelle è pronto a brillare ancora una volta!