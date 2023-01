Oggi, venerdì 27 gennaio, è la Giornata della Memoria. Per celebrarla, domani sera in tv ci sarà "Schindler's list" di Steven Spielberg.

Il 27 gennaio in tutto il mondo si celebra la Giornata della Memoria. Per non dimenticare le vittime dell’Olocausto, in questi giorni in tv ci sarà una programmazione speciale dedicata. Tra le tante pellicole troviamo anche “Schindler’s list” di Steven Spielberg.

La pellicola racconta la storia vera di Oskar Schindler, imprenditore tedesco che durante la Seconda Guerra Mondiale salvò circa 1000 ebrei dallo sterminio.

La trama di “Schindler’s list”

Oskar Schindler è un imprenditore tedesco che, poco dopo lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, avvia a Cracovia una fabbrica di pentole e tegami per l’esercito. Nella fabbrica lavorano migliaia di ebrei. Quando il conflitto della guerra si aggrava, però, i nazisti decidono di costruire un campo di concentramento alle porte della città.

Oskar Schindler decide allora di rendere indispensabile la sua fabbrica per l’esercito. Converte così la sua produzione di pentole e tegami in produzioni di munizioni e bombe. L’uomo però vuole anche aiutare i suoi dipendenti a salvarsi dallo sterminio e decide di comprare ognuno di loro. Stila una lunga lista di nomi di ebrei da non portare nei campi perchè necessari alla sua fabbrica, riuscendo così a salvarli.

Il cast della pellicola

La pellicola, tratta dal romanzo “La lista di Schindler” di Thomas Keneally, è diretta dal celebre Steven Spielberg. Il protagonista è interpretato da Liam Neeson. Insieme a lui, tra i personaggi principali anche Ben Kingsley e Ralph Finnes.

Dove vedere “Schindler’s list”?

In occasione della Giornata della Memoria, il film di Steven Spielberg sarà trasmesso domani sera, sabato 28 gennaio, su Rete 4. Inoltre, è disponibile anche sulla piattaforma streaming Netflix.

5 cose da sapere sul film

Solo quattro scene a colori

Il film è girato tutto in bianco e nero, ad eccezione di quattro scene molto importanti. La prima quando le due candele si spengono. La terza e la quarta nel momento in cui viene ripresa la bambina con il cappotto rosso. Ed infine, l’ultima scena, in cui vengono mostrati i sopravvissuti salvati dall’imprenditore tedesco.

La bambina dal cappotto rosso

La bambina in realtà si chiama Roma Ligocka. E, contrariamente a quello che succede nel film, è stata una delle sopravvissute. Oggi ha 32 anni e proprio qualche mese fa ha condiviso la celebre foto della scena del film modificando il colore del cappotto da rosso in blu, come segno di vicinanza all’Ucraina.

Gli incassi del film

Steven Spielberg, con la maggior parte degli incassi del film, ha creato la “Survivors of the Shoa Visual History Foundation“. Un organizzazione no-profit per la collezione audio e video delle testimonianze dei sopravvisuti.

Un film da record

“Schindler’s list” ha vinto ben sette premi Oscar: miglior film, miglior montaggio, miglior regista, migliore colonna sonora originale, migliore fotografia, migliore sceneggiatura non originale e migliore scenografia. Inoltre, ha vinto anche tre Golden Globe e sette BAFT.

Il ruolo del protagonista

Inizialmente per il ruolo da protagonista sono stati contattati Harrison Ford, Stellan Skarsgärd e Bruno Ganz. Kevin Costner e Mel Gibson invece si erano proposti spontaneamente. Tuttavia, il regista ha deciso di dare la parte a Liam Neeson.