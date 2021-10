L’accessorio più importante per una donna sono senza dubbio le scarpe. Solo però quelle più chic ci fanno sentire, letteralmente, a palmo da terra. Ma come districarsi nella scelta dei modelli? Di seguito le scarpe eleganti da donna per l’autunno a cui non poter rinunciare!

Scarpe eleganti da donna per l’autunno

Il cambio di stagione corrisponde, ovviamente, anche a un cambio di calzatura. Sandali, scarpe aperte ed espadrilles lasciano il posto a scarpe chiuse e più pesanti per le basse temperature.

Le esigenze autunnali sono soprattutto di comodità e praticità, adatte al rientro in ufficio e alla vita di tutti i giorni. Ma allora non c’è spazio per l’eleganza nelle scarpe dell’autunno? Tutt’altro: proprio questa stagione permette di sbizzarrirsi con tantissimi modelli raffinati che, senza rinunciare a una buona dose di fascino, ci proteggeranno comunque dalla pioggia e dal freddo.

Scarpe eleganti da donna per l’autunno: i modelli

I modelli di scarpe autunnali eleganti da donna da indossare sono davvero tanti: mocassini, mules, stivaletti e décolleté, scarpe con tacco, must have di qualsiasi scarpiera. Per il ritorno al lavoro, le décolleté non possono assolutamente mancare e si trovano in modelli come le pump dal tacco comodo. Per questa tipologia le sfumature più indicate sono quelle polverose oppure nude, ma anche nel colore azzurro o carta da zucchero.

Come dimenticare poi le francesine, protagoniste indiscusse delle ultime passerelle: con tacco alto o basso risultano elegantissime e facili da abbinare. Per non rinunciare poi alla comodità i mocassini sono d’obbligo: evergreen dell’autunno, in versione classica o con morsetti e catene sono adatti a tantissimi outfit.

Autunno è da sempre sinonimo di stivali, ma recentemente ancor più di stivaletti. Che abbiano tacchi larghi, piuttosto che medio-alti sono abbinabili facilmente con vestiti al ginocchio e pantaloni alle caviglie.

Scarpe autunnali eleganti: AGL

Le calzature italiane sono impareggiabili in fatto di eleganza e qualità. Il brand AGL, guidato da tre donne, riesce a creare modelli unici e sofisticati, con un sapore d’altri tempi ma adatti alle donne moderne. Grazie al loro e-shop è possibile acquistare queste scarpe elegantissime in un catalogo con un’ampia scelta.

I tacchi, lo sappiamo, rendono elegante ogni look, maxi-plateau o tacco a spillo. AGL propone delle sofisticatissime pump in velour, dalle linee semplici e con la punta leggermente affusolata.

Le scarpe più en auge a cui non rinunciare nei prossimi mesi sono senza dubbio le mules. A metà tra una scarpa aperta e una chiusa, hanno acquisito lo status di scarpa glam per eccellenza. Dai colori neutri e classici, con una punta arrotondata e un tacco che non passa inosservato, sono comode e versatili, ideali per gli outfit casual ma anche per quelli più chic.

Per quanto riguarda i mocassini AGL sceglie di stupire, con un modello dal tacco a blocco e delle nuances brillanti, che aggiungono quel tocco in più al vostro look.

Dulcis in fundo, gli stivaletti, che parlano da sé. A metà polpaccio, alla caviglia, scuri ed eleganti o con varie fantasie e piccolo un tacco sottile alla moda. Ce n’è per tutti i gusti, anche con suole più spesse per affrontare le giornate uggiose. Per l’autunno, insomma, non c’è pericolo di sfigurare!