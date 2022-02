Una attività come il ciclismo necessita di un abbigliamento e di calzature adatte per praticarlo nel modo migliore possibile. Le scarpe da ciclismo da donna sono una componente fondamentale che deve rispondere a una serie di caratteristiche e di requisiti.

Ecco dove comprare e ordinare le tipologie migliori a basso costo.

Scarpe da ciclismo da donna

Per poter praticare uno sport come il ciclismo e avere una ottima pedalata è bene scegliere delle scarpe che siano adatte. Si tratta di scarpe da ciclismo dalla suola rigida per migliorare il comfort e l’efficienza. Sono molto leggere anche perché usano dei materiali hi-tech. Si può scegliere tra lacci, cinturini in velcro e fibbie a cricchetto per chiuderle.

Sono scarpe da ciclismo che possono essere sia leggere che rigide al tempo stesso in modo da fornire una pedalata efficiente e sicura lungo diversi pendii e strade irte. Si caratterizzano per avere dei pannelli in mesh in modo da tenere i piedi freschi soprattutto durante le afose giornate estive. Il modello di scarpe da ciclismo per la donna ha caratteristiche diverse rispetto a quelle del sesso maschile.

I modelli da donna si distinguono per avere tacchi un po’ più stretti rispetto al modello da uomo e sono più basse con meno altezza tra la suola e la tomaia.

Le donne hanno piedi più piccoli rispetto a quelli del sesso maschile per cui i produttori e le aziende optando per delle scarpe da ciclismo disponibili in taglie piccole pensate per il sesso femminile.

Proprio come in altre calzature, anche nelle scarpe da ciclismo la prima cosa a cui pensare è sicuramente la comodità. Per questo, è fondamentale trovare un prodotto che sia confortevole e comodo considerando che bisogna tenerle indosso per molto tempo e non devono creare problemi. Deve essere ben ancorata al piede e impermeabile per affrontare qualsiasi salita o percorso.

Scarpe da ciclismo da donna: modelli

Il mercato di scarpe da ciclismo è molto variegato e ampio per soddisfare le esigenze e richieste di ogni donna. Per chi partecipa a delle gare, un modello di scarpa rigida è sicuramente la soluzione migliore che permette di garantire ottime prestazioni anche se si rischia di perdere un po’ in termini di comodità.

Ci sono calzature un po’ per tutti i tipi di ciclismo: dal mountain bike al ciclocross. Ogni modello ha caratteristiche diverse in modo che ognuno possa adattarsi all’uso maggiormente adatto. Ci sono modelli dai tacchetti larghi e dalla suola rigida che sono indicati per guida su strada e sono molto usate anche dai triatleti.

I modelli di scarpe per la mountain bike hanno suole più rigide in modo da fornire una maggiore trazione nei sentieri più accidentati e impervi. Sono scarpe versatili che si adattano per qualsiasi sentiero. Le tipologie per il ciclismo indoor si caratterizzano per suole con battistrada antiscivolo e tacchette a incasso.

Le scarpe da ciclismo da donna sono molto colorate e garantiscono prestazioni sufficienti per una ottima pedalata per qualsiasi sentiero che sia in campagna o su strada. Le scarpe mountain bike sono adatte anche per la pratica del fuoristrada.

Scarpe da ciclismo da donna Amazon

I modelli di scarpe da ciclismo si trovano in tantissime tipologie sul sito di Amazon approfittando di una serie di sconti e promozioni imperdibili. Non appena si clicca sulla foto è possibile visualizzare le descrizioni del prodotto. La classifica qui sotto presenta le tre migliori tipologie che sono quelle maggiormente desiderate dagli utenti.

1)Fizik Tempo Overcure R5

Sono scarpe da ciclista che vanno bene sia per la donna che per l’uomo. Un modello dalla chiusura stringata realizzato in materiale sintetico dal taglio universale per una calzata normale. Leggere e resistenti con suola in nylon confortevole e morbida. In sconto con il 9%.

2)Vaude women’s Tvl Hjul

Sono scarpe da mountain bike disponibile nei colori grigio, rosso e nero. Sono in sintetico con la suola in gomma e la chiusura a strappo. In materiale traspirante con chiusura in velcro per una tenuta perfetta. Il tallone e la punta sono sagomati e garantiscono una ottima vestibilità.

3)Giro Chamber II

Sono scarpe da ciclismo in tessuto con la fodera dello stesso materiale. La suola in sintetico e sono un modello dalla chiusura stringata. Hanno la tomaia in microfibra. Sono impermeabili e garantiscono ottime prestazioni. Sono calzature perfette sotto ogni punto di vista. Disponibile nei colori blu, nero, bianco e grigio.