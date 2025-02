Il principe Andrea e il Royal Lodge: un legame controverso

Il principe Andrea, Duca di York, si trova nuovamente al centro di un acceso dibattito che coinvolge la Monarchia britannica. La sua residenza, il Royal Lodge, una tenuta di 30 stanze situata a Windsor, è diventata oggetto di scrutinio pubblico. Da quando ha perso il suo status di membro attivo della Famiglia Reale nel 2019, a causa della sua controversa amicizia con Jeffrey Epstein, la sua vita è stata segnata da scandali e polemiche. Ora, la questione dei fondi utilizzati per pagare l’affitto della tenuta solleva interrogativi inquietanti.

Pressioni da parte di Re Carlo

Re Carlo III, preoccupato per l’immagine della Corona, ha fatto pressioni su Andrea affinché lasci il Royal Lodge e si trasferisca in un’abitazione più modesta. Nonostante le richieste del Sovrano, il Duca di York sembra determinato a rimanere nella sua amata dimora. La situazione è ulteriormente complicata dal fatto che, dopo la morte della Regina Elisabetta, Carlo ha sospeso l’indennità annuale di un milione di sterline che Andrea riceveva. Questo ha portato a domande su come il Duca riesca a sostenere le spese per una proprietà così costosa.

Il mistero dei fondi

Le voci su possibili favoritismi e traffici illeciti si fanno sempre più insistenti. L’ex corrispondente reale della BBC, Jennie Bond, ha espresso preoccupazione per la mancanza di trasparenza riguardo ai fondi di Andrea. “Penso che Andrea dovrebbe ora lasciare il Royal Lodge o spiegare pubblicamente da dove provengono i soldi per mantenere i termini del contratto di locazione”, ha dichiarato. La situazione è diventata insostenibile e ogni nuovo scandalo sembra gettare ulteriore discredito sulla Monarchia. La pressione su Andrea aumenta, ma lui continua a mantenere un atteggiamento di sfida, rimanendo fermo nel suo status e nella sua vita privilegiata.