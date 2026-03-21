Scaletta e calendario del tour 2026 di Eddie Brock: tutte le info utili

Dopo l’esperienza a Sanremo 2026, nonostante il piazzamento meno fortunato del brano Avvoltoi, Eddie Brock non ha rallentato: il cantautore romano si prepara a portare in giro per l’Italia il suo primo grande ciclo di concerti, battezzato Amarsi in Tour. In questo articolo ricostruiamo le tappe principali, la scaletta che il pubblico potrà ascoltare dal vivo e il legame tra il tour e la versione deluxe dell’album uscita il 6 marzo.

Il tono resta quello di chi racconta una tournée di formazione, dove ogni data è pensata per trasformare le canzoni in esperienza collettiva.

La partenza ufficiale, la cosiddetta data zero, è fissata il 26 marzo alla Santeria Toscana 31 di Milano, mentre il tour si concluderà con una serata d’estate il 22 agosto all’Arena della Regina di Cattolica. Tra questi estremi ci sono ambienti diversi: club, piazze e anfiteatri che promettono atmosfere alternate tra intimità e spettacolo.

Anche se il brano sanremese ha ottenuto un risultato inaspettato, l’onda mediatica e l’uscita dell’album in versione deluxe hanno alimentato l’interesse per le esibizioni dal vivo.

Le date e i luoghi del tour

Il calendario di Eddie Brock mescola città grandi e contesti più raccolti, offrendo al pubblico la possibilità di incontrarlo in diverse realtà italiane: il 26 marzo a Milano (Santeria Toscana 31); il 29 marzo a Roma (Largo Venue); il 3 aprile a Napoli (Duel Club) e il 4 aprile a Catania (ECS Dogana).

Nel cuore dell’estate il tour riprende con appuntamenti all’aperto: il 25 giugno all’Anfiteatro delle Cascine di Firenze, il 5 luglio all’Arena Campo Marte di Brescia e il 7 luglio al Belvedere di San Leucio a Caserta. Proseguono poi il 30 luglio a Parco Gondar di Gallipoli, il 2 agosto a Piazza Cavour ad Ancona, il 4 agosto al Porto Turistico di Pescara, il 18 agosto al Piccolo Parco Urbano di Bagheria e infine il 22 agosto all’Arena della Regina di Cattolica.

Tappe e varietà di contesti

La scelta delle venue sottolinea un intento: alternare luoghi simbolici per i concerti estivi e club dove la voce e l’intimità delle canzoni emergono con forza. Il percorso che va dalla Santeria Toscana 31 agli anfiteatri estivi è pensato per far crescere la scaletta in intensità, permettendo a fan nuovi e consolidati di ascoltare sia i brani più raccolti sia gli arrangiamenti pensati per platee ampie. Questa struttura favorisce anche un dialogo diretto tra artista e pubblico, elemento che spesso trasforma un concerto in un momento condiviso memorabile.

La scaletta: cosa ascolteremo dal vivo

Nei live dell’ Amarsi in Tour Eddie Brock propone un repertorio che mescola i successi finora pubblicati e alcuni inediti tratti dalla versione deluxe dell’album Amarsi è la rivoluzione. La sequenza pensata per il palco comprende brani energici ed episodi più intimi: Rivoluzione, Far West, Tarocchi, Matematica, Maledettamente, Cristalli di sale, Lungomare a Napoli, Il tuo universo, Un’altra canzone d’amore, T3, Tutte le volte, Il gran finale, Promettimi, Non è mica te, Lei Non Sa, Avvoltoi, Alberi spogli, Portami via (cover di Fabrizio Moro) e Trattengo il respiro. Questa scaletta è costruita per modulare l’emozione, alternando momenti di corale partecipazione e passaggi più raccolti e personali.

Brani dal vivo e impatto scenico

Dal palco le canzoni cambiano forma: arrangiamenti e dinamiche sono pensati per valorizzare testi e melodia, trasformando l’ascolto in un’esperienza dal vivo. L’inserimento della cover Portami via aggiunge un omaggio riconoscibile che può creare un momento di comunione con il pubblico, mentre i singoli come Rivoluzione e Avvoltoi vengono presentati in veste energica per sfruttare l’interazione negli spazi aperti e nei club. Il risultato atteso è di far emergere la cifra autoriale di Eddie Brock attraverso una scaletta coerente e calibrata.

Contesto discografico e prospettive

La tournée arriva a seguito dell’uscita della versione deluxe di Amarsi è la rivoluzione il 6 marzo, un elemento che contribuisce a spiegare la scelta dei brani e l’articolazione del live set. Anche se a Sanremo 2026 il pezzo Avvoltoi ha occupato l’ultima posizione della classifica, l’attenzione mediatica e l’uscita dell’album hanno rafforzato l’interesse per le esibizioni dal vivo, creando aspettative per l’evoluzione artistica dell’autore. L’itinerario musicale di Eddie Brock per il 2026 sembra quindi pensato per consolidare una fanbase e per mostrare su palchi diversi la potenza emotiva delle sue canzoni.