Un nuovo inizio dopo il dolore

Sara Tommasi, ex showgirl e personaggio noto nel panorama italiano, ha vissuto un periodo difficile, segnato dalla perdita della madre e da una battaglia personale contro le dipendenze. Oggi, a tre anni dalla scomparsa della madre, Sara racconta di come ha trovato la forza di ricominciare, grazie anche al supporto del marito Antonio Orso. La coppia, che si è unita in matrimonio durante la pandemia, ha scelto di costruire una vita insieme tra Terni e Sharm el-Sheikh, un luogo che ha conquistato il cuore di Sara.

La scelta di Sharm el-Sheikh

La decisione di trasferirsi a Sharm el-Sheikh è stata dettata da un amore a prima vista per il posto. Sara spiega che inizialmente si trovava lì per lavoro, ma dopo pochi giorni ha capito che quel luogo poteva diventare la loro casa. “Abbiamo comprato casa dopo tre giorni, ci siamo innamorati del posto”, racconta. Questo nuovo ambiente ha contribuito a creare un’atmosfera di serenità e stabilità nella vita di Sara, che ora si dedica a una routine sana e equilibrata, lontana dai fantasmi del passato.

Un amore che guarisce

Antonio Orso, manager e marito di Sara, è descritto come un pilastro fondamentale nella sua vita. “Mi parla e io mi sento bene”, confida Sara, sottolineando l’importanza del supporto emotivo che riceve. La coppia sta vivendo una fase di grande complicità, dedicandosi anche a momenti di svago come cene romantiche e passeggiate. Sara ha deciso di abbandonare gli psicofarmaci e di affrontare la vita con una nuova prospettiva, affermando: “Da quando mi sono sposata vivo una fase molto tranquilla”.

Il desiderio di maternità

Un tema ricorrente nelle interviste di Sara è il desiderio di diventare madre. Nonostante le difficoltà legate a un’operazione all’utero che renderebbe una gravidanza rischiosa, la coppia sta considerando l’adozione. “Stiamo pensando all’adozione, ma con calma”, afferma. Sara è consapevole che la maternità è un passo importante e vuole affrontarlo con la giusta preparazione. La sua storia è un esempio di come il dolore possa trasformarsi in forza e determinazione, portando a nuove opportunità e sogni da realizzare.

Riflessioni sul passato e sul futuro

Guardando indietro, Sara riconosce che il dolore ha avuto un ruolo fondamentale nella sua crescita personale. “Il dolore ti forma”, dice, evidenziando l’importanza di valorizzare ciò che si ha. La sua esperienza le ha insegnato a non dare nulla per scontato e a vivere ogni giorno con gratitudine. Oggi, Sara è pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua vita, con la speranza di costruire una famiglia e di continuare a coltivare l’amore che ha trovato.