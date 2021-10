Maria De Filippi offre sempre grandi talenti: così due ex allievi approdano a Sanremo Giovani: di chi si tratta?

Sanremo Giovani 2021, ci saranno due ex concorrenti di Amici: il regolamento

Dopo aver ascoltato oltre 700 brani, la Commissione Artistica ha deciso di far passare il primo turno a 46 cantanti.

Nei prossimi giorni i giovani sfidanti gareggeranno davanti alla Commissione, che a fine novembre renderà noti gli otto brani che – insieme ai quattro provenienti da Area Sanremo – avranno accesso a Sanremo Giovani 2021.

La serata finale di Sanremo Giovani si terrà il prossimo 15 dicembre. La finale regalerà due vincitori, che entreranno direttamente nella lista dei Big del Festival di Sanremo 2022.

La kermesse italiana più seguita si terrà dall’1 al 5 febbraio. I cantanti si esibiranno come sempre sul palco del Teatro Ariston. Finalmente si attende il pubblico.

Come ogni anno, anche per la nuova edizione di Sanremo potrebbero essere in gara ex concorrenti di Amici. Tra i 46 giovani cantanti che cercano di aggiudicarsi la finale di Sanremo Giovani ci sono anche due ex allievi di Amici 20.

I fan li ricorderanno bene: si tratta di Enula – amatissima con la sua voce intensa ed emozionante – ed Esa, che nella scuola di Amici è stato eliminato forse troppo presto.

Tra i nomi dei cantanti in gara c’è anche quello di Martina Beltrami, ex allieva di Amici, che presenterà il suo inedito, “Parlo di te”.

Sanremo Giovani 2021, ci saranno due ex concorrenti di Amici: che brani canteranno?

Enula ed Esa faranno il possibile per aggiudicarsi il proprio posto a Sanremo Giovani.

I due giovani artisti presenteranno, rispettivamente, due brani inediti: “Il Buio (Mi Calma)” e “Come Mai”.