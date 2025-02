Sanremo 2025: il green carpet tra moda e audacia

Un inizio scintillante per Sanremo 2025

Il Festival di Sanremo 2025 è iniziato con un green carpet che ha catturato l’attenzione di tutti, trasformando la passerella in un vero e proprio palcoscenico di moda. Le celebrità si sono presentate con look audaci e scelte glamour, pronte a incantare il pubblico e i fotografi. Ogni artista ha portato con sé una storia di stile, rendendo l’atmosfera elettrica e carica di emozioni.

Look indimenticabili: chi ha brillato di più?

Tra i momenti più memorabili, Noemi ha sorpreso tutti con un ingresso spettacolare. Avvolta in una maxi pelliccia nera, ha rivelato un completo maschile che ha saputo reinterpretare con un tocco di freschezza. La sua scelta di un gilet smanicato e pantaloni a vita alta ha dimostrato come il mix di eleganza e audacia possa creare un look indimenticabile. Al contrario, Marcella Bella ha optato per un cappotto a portafoglio nero, ma il suo outfit è apparso un po’ troppo prevedibile per un evento così vibrante.

Il potere della presenza scenica

Fedez ha scelto uno smoking Versace impeccabile, ma la sua espressione smarrita ha rubato la scena più del suo abito. In un contesto dove l’atteggiamento è fondamentale, la sua presenza ha lasciato a desiderare. Francesca Michielin, invece, ha affrontato un imprevisto con grazia, presentandosi con un paio di stampelle. Il suo look, un mix di comfort e raffinatezza, ha dimostrato che la vera eleganza risiede nell’atteggiamento.

Il trionfo della creatività

Gaia ha aperto la passerella con un abito total white che ha catturato l’attenzione di tutti. La sua scelta di un abito aderente con dettagli cut-out ha esaltato la sua figura, mentre una pelliccia vaporosa ha aggiunto un tocco di opulenza. Anche Elodie ha incantato con un look total black, trasformando il green carpet in un altare di bellezza e eleganza. Il suo abito in tulle elasticizzato ha esaltato le forme, mentre il beauty look minimalista ha amplificato il suo fascino.

Stile e provocazione: Achille Lauro e Tony Effe

Achille Lauro ha portato sul green carpet un mix di eleganza e provocazione, richiamando l’estetica degli anni ’50 con un cappotto sartoriale e un cappello a tesa larga. La sua capacità di unire passato e presente ha reso il suo look unico. Infine, Tony Effe ha sfidato le convenzioni con un outfit audace, presentandosi senza camicia e con una pelliccia bianca che ha trasformato la sua entrata in un vero statement di potere.