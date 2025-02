Un inizio promettente per Sanremo 2025

La prima serata del Festival di Sanremo 2025 ha portato con sé un mix di emozioni e sorprese. Giancarlo Genise, uno dei vocal coach più rinomati d’Italia, ha condiviso le sue impressioni sulle performance degli artisti in gara. Tra i nomi più discussi, Fedez e Giorgia si sono distinti, con quest’ultima che ha dimostrato una padronanza vocale eccezionale. Tuttavia, non sono mancati i momenti di incertezza, come nel caso di Rose Villain, che ha deluso le aspettative.

Le tendenze musicali e l’influenza di TikTok

Un aspetto interessante di questa edizione è l’influenza dei social media, in particolare TikTok, sulle scelte musicali degli artisti. Brani come quello di Gaia hanno catturato l’attenzione del pubblico, dimostrando come il Festival si stia adattando ai gusti contemporanei. Genise ha notato un netto miglioramento nella qualità vocale rispetto agli anni precedenti, sebbene l’uso dell’autotune e delle effettistiche rimanga predominante, influenzando l’orecchio degli ascoltatori.

Le performance più memorabili

Tra le esibizioni che hanno colpito di più, Achille Lauro e Lucio Corsi hanno saputo comunicare con diverse generazioni, grazie a brani che abbracciano stili e messaggi vari. Lauro ha mostrato una versatilità sorprendente, mentre Corsi ha richiamato l’attenzione con riferimenti visivi a icone del passato. Fedez, pur con alcune lacune vocali, ha presentato un brano che potrebbe posizionarsi bene in classifica, mentre Tony Effe ha bisogno di un lavoro più approfondito sulla sua preparazione vocale.

Le voci che si sono distinte

Giorgia ha brillato come la vera regina della serata, con un brano difficile da interpretare, mentre Olly ha catturato il pubblico con la sua passione, nonostante alcune imperfezioni tecniche. Genise ha sottolineato come il ritornello di Olly sia rimasto impresso nella mente degli ascoltatori, un elemento fondamentale per il successo di un brano. Al contrario, artisti come Noemi e Elodie hanno mostrato segni di cedimento, evidenziando la necessità di una maggiore cura nella preparazione vocale.