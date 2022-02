Sangiovanni si è esibito sul palco di Sanremo 2022 come primo artista della seconda serata e, al termine dell’esibizione, non ha mancato di omaggiare la fidanzata Giulia Stabile.

Sangiovanni a Sanremo 2022

Sangiovanni è salito per la prima volta sul palco di Sanremo 2022 e ha voluto portare con sé un piccolo omaggio alla fidanzata, Giulia Stabile.

Al termine della sua esibizione il cantante ha alzato il collo e ha lasciato che le telecamere inquadrassero il ciondolo con la scritta “Giulia” che è solito portare al collo. La ballerina da casa ha commentato l’esibizione del fidanzato scrivendo: “Chi dice che non è rimasto davvero a bocca aperta mente. Il mio bimbo ha spaccato”. I due si sono conosciuti durante la loro partecipazione ad Amici e, da allora, sono diventati inseparabili.

Sangiovanni e i vestiti rosa

Come di consueto Sangiovanni ha indossato abiti di colore rosa al Festival di Sanremo. Il cantante ha più volte motivato questa scelta affermando:

“Passeggiavo per strada ieri sera, incrocio un tipo che mi guarda e mi fa: ‘Ma non ti vergogni?’. Ero vestito di fucsia. Non lo dico perché ci sto male, anche perché a me queste cose non mi toccano per niente. Non darò mai la soddisfazione di vedermi stare male, non darò mai vinta a nessuno questa cosa, me ne frego abbastanza.

Ma volevo dirvelo per farvi riflettere sul fatto che in Italia ci sia una forte chiusura mentale. Non siamo liberi di essere le persone che vogliamo essere, non siamo liberi di vestirci come ci pare, di amare chi vogliamo per la paura di essere giudicati. Però questa cosa si può combattere. Grazie a tutti per il supporto.”

L’esibizione a Sanremo

A Sanremo 2022 Sangiovanni ha portato in gara il suo brano Farfalle e sui social ha già fatto il pieno di like. Sarà lui a vincere questa edizione del famoso show? Ovviamente, da casa, Giulia Stabile continua a fare il tifo per lui.