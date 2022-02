Ospiti della prima puntata del Festival di Sanremo 2022, in onda su Rai1 l’1 febbraio, i Meduza hanno incantato il Teatro dell’Ariston. Il gruppo house ha portato in scena un medley dei loro più grandi successi, riuscendo a far ballare sia Amadeus che il figlio Josè.

Sanremo 2022: i Meduza incantano l’Ariston

I Meduza, gruppo house molto apprezzato, sono stati ospiti della prima serata del Festival di Sanremo 2022. Composto da Simone Giani, Luca De Gregorio e Mattia Vitale, i primi due sono diplomati al conservatorio di Milano e specializzati rispettavamente in organo e in musica elettronica. Mattia, invece, ha fatto esperienza sul campo come deejay. Tutti e tre produttori, i Meduza hanno iniziato la loro carriera nel 2019, con il brano Piece of your heart, nato in collaborazione con i Goodboys.

In pochissimo tempo raggiungono la seconda posizione nella UK Singles Chart e ottengono la nomina ai Grammy Awards nella categoria di miglior registrazione dance. Inarrestabili, i Meduza arrivano al Festival di Sanremo 2022 con la carica che li contraddistingue fin dalla formazione.

Il gruppo house ha portato in scena un medley dei loro successi, che ha fatto scatenare i presenti al Teatro dell’Ariston. Perfino Amadeus è sceso in platea per fare quattro salti.

“Con le mascherine si può ballare sul posto“, ha esclamato il conduttore e direttore artistico lanciandosi in pista. Anche suo figlio Josè, seduto accanto a mamma Giovanna Civitillo, si è fatto trasportare dalla musica.

“Grazie Amadeus e grazie Sanremo per questa possibilità“, hanno esclamato i Meduza al termine dell’esibizione.