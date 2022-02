Nei giorni scorsi ci sarebbero stati attimi di panico al Festival di Sanremo dove Sangiovanni, che ha portato in gara il suo brano Farfalle, sarebbe risultato positivo a un tampone per il Coronavirus.

Sangiovanni e il risultato del tampone

Sangiovanni è risultato positivo a un tampone a Sanremo 2022 che si sarebbe poi rivelato essere negativo.

Dopo il risultato positivo il cantante si sarebbe infatti sottoposto al tampone molecolare e, fortunatamente, questo avrebbe definitivamente smentito il risultato del primo tampone. Il cantante ha quindi potuto tirare un sospiro di sollievo, così come il resto del suo staff.

Sangiovanni e i casi positivi a Sanremo

Purtroppo come nella precedente edizione anche in questa non sono mancati casi di positività al virus: il direttore d’orchestra Beppe Vessicchio ad esempio ha dovuto rinunciare a prendere parte alla kermesse perché risultato positivo al Covid.

Come lui nei giorni scorsi sono risultati positivi anche Aka7even e Elisa, ma fortunatamente entrambi sono guariti prima dell’inizio delle prove generali.

L’amore tra Sangiovanni e Giulia Stabile

Da un anno il cantante fa coppia fissa con la ballerina Giulia Stabile, con cui starebbe vivendo un amore a distanza: mentre lei si trova a Roma infatti Sangiovanni fa pianta stabile a Milano, ma i due si vedono ogni volta che possono.