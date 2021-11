Il 30 Novembre 2021 segna la nascita di una nuova repubblica: l’isola caraibica di Barbados si è autoproclamata tale, uscendo dal controllo britannico. Il capo dello stato non è più la regina Elisabetta II, ma la presidente eletta un mese prima.

Si tratta di Sandra Mason: chi è il nuovo capo di stato della Repubblica di Barbados? La politica è nata nel 1949, è laureata in legge ed è stata la prima donna a praticare questa professione e a far parte della corte suprema nel suo paese.

Chi è Sandra Mason

È stata eletta per ricoprire il ruolo di primo presidente della neonata Repubblica di Barbados: ma Sandra Mason chi è? Il suo nome completo è Sandra Prunella Mason; nasce il 17 Gennaio del 1949 a Saint Philip, sul territorio dell’isola di Barbados.

Dopo le scuole primarie e secondarie nel 1968 comincia a insegnare presso la Princess Margaret Secondary School, per poi lavorare anche come impiegata bancaria. Nel 1973 completa la sua istruzione con una laurea in legge conseguita alla University of the West Indies at Cave Hill.

Nel 1975 diventa la prima donna a laurearsi in legge nell’isola di Barbados, e da quell’anno comincia ad operare in ambito professionale. Inizialmente lavora come magistrato per i tribunali dei minori e dalla famiglia, e successivamente continua gli studi in legge seguendo anche dei corsi a Londra.

Dal 1991 al 1999 ha ricoperto un ruolo nel comitato delle Nazioni Unite per i diritti dell’infanzia, ed è stata anche ambasciatrice di Barbados in Venezuela, Cile, Colombia e Brasile. Inoltre è la prima donna a far parte della corte d’appello del suo paese.

Il suo ruolo per l’indipendenza della Repubblica di Barbados

L’isola di Barbados è conosciuta in tutto il mondo soprattutto per le sue spiagge caraibiche e per essere lo stato d’origine della cantante Rihanna. Dopo aver ottenuto l’indipendenza dal Regno Unito nel 1996, lo stato entrò a far parte del Commonwealth britannico: in questo caso il ruolo del capo di stato rimane nelle mani del monarca del Regno Unito. Nel 2021, in ricorrenza del 55° anniversario dall’indipendenza, l’isola ha abbondato la monarchia parlamentare per diventare una Repubblica. Sandra Mason è stata scelta all’unanimità per il ruolo di presidente sia dalla premier Mia Mottley che dal capo dell’opposizione, il vescovo Joseph Atherley (con solo un voto astenuto). L’intero parlamento barbadiano ha quindi puntato su una figura unificante e mobilitante per il futuro del paese.

La spinta verso la nascita della repubblica era in atto già da un paio di decenni ormai, e nel 2020 ha raggiunto il suo culmine. Sandra Mason è apparsa sin da subito come la candita ideale per la presidenza. Infatti la decisione è stata presa nel corso di un solo mese, merito anche delle numerose onorificenze che la politica può vantare. Sandra Mason dal 2018 è governatore generale di Barbados, ed è stata dichiarata anche Dama di Gran Croce dell’Ordine di San Michele e San Giorgio. Alla cerimonia ufficiale che ha visto l’elezione di Sandra Mason come presidente di Barbados ha partecipato anche il principe Carlo, che ha assistito al giuramento della donna e al ritiro dello stendardo britannico.