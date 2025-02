San Valentino: idee regalo originali per lui

San Valentino è alle porte e sei ancora in altomare con il regalo? Se vuoi stupire il tuo lui, devi sapere che l’importante è scegliere un oggetto, o meglio un’idea, che sia in linea con la sua personalità.

San Valentino è alle porte e sei ancora in altomare con il regalo?

Se vuoi stupire il tuo lui, devi sapere che l’importante è scegliere un oggetto, o meglio un’idea, che sia in linea con la sua personalità.

Questo è fondamentale per catturare la sua attenzione e per avere la certezza che il regalo sia davvero gradito.

Ti consiglio anche di pensare ai suoi hobbies, alle sue passioni, a come e dove trascorrete il tempo libero.. Tutte queste info sono le coordinate per scegliere il regalo giusto.

Vediamo insieme alcune idee originali, simpatiche, romantiche di regali di San Valentino per lui che si possono acquistare su Troppotogo.it, lo shop online con una “galassia” di idee regalo sorprendenti. E’ semplicissimo e rapido individuare il regalo perfetto: vedrai, grazie agli intuitivi filtri di ricerca, con un paio di click avrai velocemente ristretto il range di possibilità. Infatti, puoi impostare la tipologia di prodotto (ad esempio, gadgets), la fascia di prezzo in base al budget che hai deciso di dedicare a questo acquisto e puoi anche specificare se deve essere o meno un oggetto personalizzabile.

Se il destinatario del regalo è un golosone ma anche uno sportivo, potresti optare per l’originale set cioccolato fitness: un peso, una borraccia e una tessera membro del Chocolate Fitness Club.

In alternativa, se è un tipo tranquillo (mai dire pigro), c’è il set cioccolato pantofolai dove pantofole, telecomando TV e una bella bottiglia di birra diventano l’oggetto di una merenda golosa a base di cioccolato.

Invece, per i partner precisini e molto ordinati, si può optare per Mr Razor: grazie a questo simpatico supporto dotato di berretto e baffi, facile da fissare alla parete, il tuo lui troverà sempre il rasoio al suo posto all’occorrenza.

Regalo di San Valentino per lui: idee romantiche ma anche originali

Il dono al tuo lui per festeggiare San Valentino può essere qualcosa di super romantico oppure di spiritoso, di allegro, ma in ogni caso ciò che conta è che in un certo senso rappresenti la vostra storia d’amore.

Il primo step è prendere in considerazione il carattere e l’età del partner. Certo, quest’ultimo fattore influisce sempre anche se non per tutti in egual misura: c’è chi mantiene l’animo da giocherellone a prescindere dall’età anagrafica.

L’altro fattore fondamentale per la scelta di questo regalo è il suo scopo, cioè se vuoi che si tratti di qualcosa che rimanga tra le mura di casa (ad esempio, un portaritratti) oppure se ti fa piacere che lo porti con sè o che lo indossi e quindi ti piace pensare al contatto del suo corpo con una t-shirt oppure un paio di boxer o di calzini (e ce ne sono davvero di esilaranti!).

In questo secondo caso, potresti valutare un portachiavi, una maglietta o una felpa, tutti articoli che, tra l’altro, puoi far personalizzare con la tua o la vostra foto insieme, con una dedica, con la data dell’inizio della vostra love story, ecc.

Non devi preoccuparti se non hai già il pacchetto infiocchettato, perché le idee regalo di San Valentino per lui sono davvero tantissime.

Restando sul super classico alias San Valentino = regalo romantico ma aggiungendo la parola originalità, il risultato potrebbe essere la luce relax per vasca da bagno: luce blu contro lo stress per un bagno caldo rigenerante a fine giornata per lui ma anche il pretesto per regalarsi un momento di relax di coppia.

Regalo di San Valentino personalizzato per il tuo lui

Il fatto di personalizzare il regalo di San Valentino è quel tocco che lo fa percepire con ancora più affetto da parte di chi lo riceve.

E’ naturale che sia così. Nessuno rimane insensibile a una dedica, una foto, una citazione oppure il riferimento a un particolare episodio o a un viaggio, insomma un’esperienza che costituisce quel particolare ricordo che, giustamente, è gelosamente custodito nei cuori della coppia.

Puoi personalizzare una miriade di prodotti: un capo d’abbigliamento, la tazza con cui il tuo lui farà colazione ogni mattina, un orologio da tavolo, un calendario, un cuscino.