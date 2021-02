Siederà sul trono più ambito d’Italia cercando l’amore, ma portando anche un messaggio di normalità: ecco chi è Samantha Curcio, prima tronista curvy di Uomini e Donne.

Samantha: chi è la nuova tronista

Origini campane, 30 anni, carattere deciso e niente peli sulla lingua: Samantha Curcio siederà sul trono del dating show di Canale 5 Uomini e Donne.

A lasciarle il posto, la ex tronista Sophie Codegoni, fresca di scelta.

Nel video di presentazione, la Curcio, nata a Sapri in provincia di Salerno, si è dichiarata orgogliosamente curvy. Ha raccontato che in passato ha sofferto di problemi di peso, arrivando a pesare 90 chili all’età di 15 anni.

Da un lato, il peso ha influito negativamente sui rapporti sentimentali della neo tronista, la quale ha raccontato di come il ragazzo a cui era interessata le suggerì di dimagrire, attuando in questo modo body shaming nei suoi confronti.

Dall’altro lato, ciò le ha permesso di sviluppare un carattere forte, determinato, che le permette anche di andare oltre all’apparenza e scavare più a fondo nelle persone. Andando contro alcuni canoni imposti dalla società, ha cominciato ad amarsi per quella che è, con i pregi e i difetti.

Nel video di presentazione, Samantha Curcio ha voluto subito puntualizzare di essere una bellezza diversa da quelle che normalmente si vedono in televisione.

Io mi sento molto curvy e ne sono orgogliosa. Non ho la fisicità televisiva. Accendi la tv e vedi Belen Rodriguez e Angela Nasti”.

Le mie amiche hanno scritto al programma per me. Secondo loro, con questo carattere, dovevo partecipare. Passo la selezione, mi fanno fare un video e mi dicono sono interessati a me perché sono una ragazza che lavora e si è fatta da sola.”

La frecciatina ad Angela Nasti

Per iniziare il percorso senza farsi mancare nulla, Samantha, nel video di presentazione come tronista, non ha risparmiato di criticare una sua ex collega: Angela Nasti, influencer e sorella di Chiara Nasti. La Curcio ha infatti dichiarato di avere il dente avvelenato con il dating show proprio per aver scelto la Nasti come tronista.

“Le mie amiche hanno scritto al programma per me. Secondo loro, con questo carattere, dovevo partecipare. Passo la selezione, mi fanno fare un video e mi dicono sono interessati a me perché sono una ragazza che lavora e si è fatta da sola. Accendo la tv e vedo come tronista… Angela Nasti. Oggettivamente, una fregna epica, ma la sue esterne erano “Dimmi quanto sono bella, lo so che mi vuoi””.

Senza giri di parole, insomma, Samantha, non l’ha mandata a dire alla ex tronista. Visto questo esordio, ci sono le premesse per un trono interessante e scoppiettante.