Sabrina Giannini, chi è: carriera e vita privata

Sabrina Giannini è una giornalista italiana, nonché conduttrice della trasmissione televisiva in onda su Rai 3 “Indovina chi viene a cena?“. Vediamo, all’interno di questo articolo, di conoscerla meglio.

Sabrina Giannini: chi è?

Sabrina Giannini è nata a Cernusco sul Naviglio, in provincia di Milano, il 23 marzo del 1965. Ha quindi 58 anni, è del segno zodiacale dell’Ariete e, fin da piccola, si è appassionata al mondo della letteratura e del giornalismo, le piaceva infatti molto conoscere e informarsi. Dopo aver conseguito il diploma, si è laureata in Psicologia presso l’Università degli Studi di Padova, dopo di che ha intrapreso la carriera di giornalista, iscrivendosi all’Albo nel 1993.

In molti si chiedono se Sabrina Giannini e il giornalista, saggista e opinionista Massimo Giannini siano fratelli. Ebbene la risposta è no, anzi tra i due non c’è proprio nessuna parentela. Sabrina Giannini è una persona molto riservata, non abbiamo infatti notizie riguardanti i suoi genitori. Sabrina ha infatti rivelato di non avere una vita sociale molto attiva, “vivo in un mondo estremamente isolato. Chiusa sempre in montaggio, non ho molte amicizie a parte i vecchi colleghi di Report”. La conduttrice televisiva ha inoltre uno stile di vita molto salutare, nella sua alimentazione infatti predilige le verdure, tanto che in molti pensavano che fosse vegana. In realtà, Sabrina Giannini preferisce una dieta equilibrata, mangiando tutto, ma con la dovuta moderazione.

Sabrina Giannini: la carriera

La carriera giornalistica di Sabrina Giannini si svolge anche in televisione. Tantissime le inchieste che ha realizzato per programmi di successo come “Report” e “Professione Reporter”. Molte delle sue inchieste trattano argomenti delicati, come quella relativa alla scoperta della tossicità del mercurio contenuto nell’amalgama dentale del 1997, oppure l’inchiesta sullo scandalo degli schiavi del lusso cinese, reportage che le è valso il premio Golden Chest d’Argento. Nel corso della sua carriera, Sabrina Giannini ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti, tra cui il Gran Prix Leonardo 2001, il Banff Festival in Canada e il Premio Ilaria Alpi.

Oltre a lavorare come giornalista inviata, Sabrina Giannini è anche conduttrice. Al momento infatti è impegnata con la conduzione del programma “Indovina chi viene a cena?“ in onda su Rai 3 a partire da questa sera, 27 aprile 2023. In questa trasmissione ci sono interviste, inchieste e indagini sul cibo, gli inviati indagano infatti su verità, scandali e falsi miti riguardanti l’alimentazione a livello generale, con maggiore attenzione al nostro Paese.

Nel 2019, Sabrina Giannini ha pubblicato anche un libro, dal titolo “La rivoluzione nel piatto“. In questo libro Sabrina pone l’attenzione sulle verità nascoste sull’industria alimentare e su quali scelte effettuare per proteggere la nostra salute al fine di mettere gli alimenti giusti nel nostro carrello della spesa.

Sabrina Giannini: la vita privata

Come detto in precedenza, Sabrina Giannini è una persona molto riservata, che tiene quindi molto alla propria privacy. Non sappiamo quindi se sia sposata, se abbia un compagno o se abbia dei figli. Se volete saperne di più su di lei potete seguirla sul suo profili Instagram ufficiale che a oggi vanta oltre 22mila follower.