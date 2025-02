Un look da pin-up per Sabrina Carpenter

La giovane cantante e attrice Sabrina Carpenter ha recentemente catturato l’attenzione del pubblico con un look che ricorda le icone della moda degli anni ’80 e ’90. Nella sua ultima apparizione sulla copertina di Vogue USA, Carpenter ha sfoggiato un miniabito celeste firmato Dolce & Gabbana, abbinato a gioielli di diamanti e voluminosi riccioli biondo ghiaccio. Questo stile audace ha suscitato l’ammirazione di molte, inclusa la leggendaria Madonna, che ha elogiato il suo look. Lo stylist Ib Kamara ha sapientemente curato ogni dettaglio, mentre il fotografo Steven Meisel ha immortalato la bellezza della giovane artista, enfatizzando il suo fascino da pin-up.

Nail art innovativa e creativa

Ma non è solo il suo abbigliamento a far parlare di sé; la manicure di Sabrina Carpenter è stata altrettanto sorprendente. La nail artist Nails by Mei ha creato per lei una manicure in 3D che rappresentava elementi atmosferici come nuvole, pioggia, fulmini, neve e vento. Questa nail art non solo ha completato il look della cantante, ma ha anche dimostrato come la moda possa essere un mezzo di espressione artistica. Carpenter ha condiviso sui social media un carosello di foto che mostrava il dietro le quinte dello shooting, permettendo ai fan di apprezzare il lavoro creativo della sua nail artist.

Un tocco di originalità con le unghie press-on

Nails by Mei è conosciuta per le sue creazioni fantasiose e in 3D, utilizzando unghie press-on che permettono di sperimentare con stili e applicazioni uniche. Tra le sue opere più celebri ci sono unghie decorate con mollettine per capelli, cuori trasparenti e persino perle e conchiglie ispirate alla Sirenetta. La possibilità di utilizzare unghie press-on consente a chiunque di cambiare look in modo semplice e veloce, rendendo la nail art accessibile a tutte. Con la sua manicure innovativa, Sabrina Carpenter non solo ha fatto tendenza, ma ha anche ispirato molte giovani donne a esplorare la propria creatività attraverso la moda e la bellezza.