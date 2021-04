Il suo nome è già noto agli appassionati del calcio, specialmente dai tifosi della Roma, ma nel 2021 Ryan Friedkin ha attirato anche l’attenzione dell’occhio sempre molto attento del gossip per un presunto avvicinamento alla giornalista sportiva Diletta Leotta, già sotto i riflettori per anche per le sue storie d’amore, presunte, smentite o confermate.

Amante del cinema, dello sport e anche benefattore. Scopriamo chi è il giovane imprenditore texano più chiacchierato del momento.

Chi è Ryan Friedkin: vita privata e famiglia d’origine

Sulla vita privata di Ryan Friedkin si hanno pochissime informazioni e, tutte, sono legate alla sua famiglia di origine o al suo ambiente di lavoro. Le due cose sono comunque strettamente collegate. Qui in Italia infatti è noto per essere il vicepresidente della società calcistica della Roma, nonché figlio del presidente della stessa, l’imprenditore Dan Friedkin.

Classe 1990, Ryan Friedkin ha altri tre fratelli e si è laureato alla Southern Methodist University. Vivrebbe a Los Angeles negli Stati Uniti, dove sarebbe molto attivo nel settore degli investimenti finanziari. Quella dell’imprenditoria è solo una delle tante cose che condivide con il padre, eclettica figura dai molteplici interessi, oltre a quelli per il calcio, ovviamente.

Chi è Ryan Friedkin: tra sport, cinema e beneficenza

Di Ryan Friedkin sono note anche le passioni per il cinema e lo sport, entrambe ereditate dalla figura paterna.

È infatti un appassionato del basket e grande tifoso dei Rockets. Insieme al padre nel 2014 ha fondato la Imperative Entertainment, collaborando anche con diversi volti del mondo del cinema, come l’attore Guy Pearce, protagonista di “The Last Vermeer”, primo film che ha visto Dan Friedkin nei panni di regista. La prima produzione di padre e figlio sotto la casa cinematografica di loro proprietà è invece “Hot Symmer Nights” di Elija Bynum. Pare che la pellicola venne presentata al SXSW Film Festival nel 2017, ma per via dei temi trattati nessuno era disposto a produrla, fino all’arrivo appunto della Imperative Entertainment.

Ryan Friedkin è molto attivo anche per quanto riguarda la beneficenza ed è anche molto attento alla causa ambientale. Ha infatti guidato moltissime iniziative per sensibilizzare alla tutela dell’ambiente.

Chi è Ryan Friedkin: la presunta liaison con Diletta Leotta Chi è Ryan Friedkin: la presunta liaison con Diletta Leotta

Se prima Ryan Friedkin era un nome principalmente noto all’ambiente sportivo, una presunta liaison con Diletta Leotta, giornalista sportiva di DAZN, ha attirato le attenzioni della cronaca rosa. Secondo un rumor diffuso da Dagospia l’imprenditore e la giornalista, già fidanzata con l’amatissimo attore turco Can Yaman, si sarebbero avvicinati molto, tanto da essere pizzicati mentre entravano insieme in un hotel.

Doveroso sottolineare però, che questa voce è stata comunque smentita dopo alcuni giorni dalla stessa Leotta. Attraverso un post condiviso infatti, Diletta si è detta stufa di ciò che ha definito come “giornalismo-spazzatura”, denunciando l’insistenza dei paparazzi che, addirittura con l’utilizzo di droni, si apposterebbero davanti a casa per seguire ogni suo passo.