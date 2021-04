Dal successo con Il matrimonio del mio migliore amico al ruolo di Bernardo Gui nella serie tv Il nome della rosa: carriera e curiosità su Rupert Everett.

Chi è Rupert Everett

L’attore Rupert Everett è nato a Norwich, in Inghilterra, il 29 maggio 1959 da una famiglia benestante.

A quindici anni si rende conto che il suo futuro è nella recitazione. Decide di iscriversi alla Central School of Speech and Drama di Londra, dove studierà solamente per due anni: viene infatti espulso a causa delle liti con i docenti. Nonostante ciò continua a studiare e nel 1984, all’età di venticinque anni, diventa famoso per il suo ruolo nel film Another Country – La scelta. Lavora al fianco di italiani illustri come Ornella Muti, Sophia Loren e Marcello Mastroianni e viene diretto dal regista Francesco Rosi nel film Cronaca di una morte annunciata.

Negli anni Novanta diventa un vero e proprio sex symbol.

A contribuire a questa ‘etichetta’ anche il successo della commedia romantica Il matrimonio del mio migliore amico, nel quale recita al fianco di Julia Roberts.

Recita poi nel film L’importanza di chiamarsi Ernest con Colin Firth, tratto da un’opera di Oscar Wilde.

Quindici anni dopo, nel 2018, interpreterà proprio il poeta inglese nel film The Happy Prince – L’ultimo ritratto di Oscar Wilde per il quale è anche regista.

Rupert Everett ha recitato anche in molte serie tv: una delle più recenti e famose è Il nome della rosa, trasposizione del famoso bestseller di Umberto Eco. Nella serie tv Everett veste i panni dell’inquisitore Bernardo Gui.

Vita privata e curiosità

In Italia Rupert Everett è anche conosciuto per aver ispirato le fattezze del famoso indagatore dell’incubo Dylan Dog, il fumetto creato dalla penna di Tiziano Sclavi. In effetti l’attore inglese ha interpretato un altro personaggio di Sclavi, Francesco Dellamorte, nel film Dellamorte dellamore.

Everett in passato ha avuto relazioni con varie star come Uma Thurman e Paula Yates. Ha dichiarato pubblicamente la sua omosessualità. Vive da più di undici anni felicemente con il suo compagno, di cui non si conosce il nome.