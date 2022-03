Il must per la primavera estate 2022? Adottare comportamenti ecosostenibili per il nostro bene e quello del pianeta. In realtà è una tendenza che non dovrebbe mai andare fuori moda, ma in questo caso è sicuramente aiutata dai rossetti più in vista per la bella stagione.

Scopriamo perché e quali sono.

Rossetti ricaricabili, il must per la primavera 2022

I rossetti ricaricabili sono la nuova tendenza green in fatto di make up. Si tratta infatti di rossetti con un packaging studiato per rimuovere e inserire il prodotto all’interno al bisogno e in modo totalmente autonomo. Il prodotto completo quindi andrà comprato solo una volta e successivamente si potranno acquistare solo le ricariche.

In questo modo non solo i vari brand andranno a risparmiare sui materiali, ma si ridurranno anche gli sprechi, facendo respirare almeno un po’ il nostro pianeta.

Ecco allora i rossetti ricaricabili da non lasciarsi assolutamente scappare!

Chanel

20 tonalità di colore per la linea di rossetti ricaricabili di Chanel, Rouge Allure L’Extrait che altri non sono che una rivisitazione in chiave moderna e decisamente più green, dell’iconico rossetto rosso del brand lanciato nel 2006.

Il packaging esterno è nero con la firma del brand a contrasto ed è stato studiato per ospitare al suo interno una ricarica dorata.

Il prezzo del prodotto intero è sui 55 euro, quello della ricarica invece è 40 euro.

Valentino

Valentino invece di sfumature ne propone addirittura 50, tutte vestite di “Rosso Valentino” ovviamente! I rossetti, così come il packaging stesso, riportano la V iconica del brand e i prodotti interi sono venduti a 49 euro. 29 euro invece, solo per il refill.

Dior

Per la sua linea di rossetti Rouge Dior Natural Balm, Dior sceglie un packaging nero laccato con fascia argentata all’interno del quale inserire i 18 colori proposti dal brand, con formulazioni formate per il 95% da ingredienti di origine naturale. L’intero prodotto viene venduto a 41,13 euro, mentre le ricariche vengono vendute a 32,80 euro.