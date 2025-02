Un viaggio verso la consapevolezza

Rosita Celentano, figlia del celebre Adriano, ha sempre avuto un rapporto speciale con la vita e la sua autenticità. A 60 anni, la sua visione è chiara: “Non temo la solitudine, anzi la ricerco, sto bene con me stessa”. Questa affermazione racchiude un mondo di introspezione e forza interiore. La sua scelta di essere vegana da 15 anni e di mantenersi attiva attraverso lo sport non è solo una questione di salute, ma un vero e proprio stile di vita che riflette il suo amore per il pianeta e per se stessa.

La bellezza della naturalezza

Rosita non si è mai sentita obbligata a conformarsi agli standard di bellezza imposti dalla società. Non tinge i capelli e non ha mai pensato a ritocchi estetici. “Ho dei fili bianchi che lascio lì. Sono pigra, non ho voglia di stressarmi per cose come questa”. Questa affermazione dimostra come la bellezza autentica risieda nella naturalezza e nell’accettazione di sé. La sua filosofia di vita è chiara: assecondare la naturalità delle cose, senza forzature.

Rosita ha vissuto relazioni significative, ma ha anche affrontato momenti di grande difficoltà. Ha tradito una sola volta, ma è stata tradita più volte, scoprendo che ogni esperienza difficile porta con sé un insegnamento. “Ho imparato che i grandi momenti di difficoltà sono opportunità”. Il suo grande amore, Mario Ortiz, ha segnato profondamente la sua vita, ma la perdita di un figlio e l’intervento chirurgico che le ha tolto l’utero non hanno lasciato rimpianti. “Non ci siamo accaniti con percorsi di fecondazione, abbiamo assecondato la natura”. Questa accettazione della vita e delle sue sfide è ciò che la rende una donna forte e ispiratrice.

Progetti per il futuro e impegno sociale

Rosita ha in mente progetti ambiziosi per il futuro. Vuole costruire una casetta ecosostenibile in campagna, dove potrà coltivare un orto e staccare dai social. “Porterò avanti le battaglie in difesa dell’ambiente e degli animali che mio padre iniziò 60 anni fa. Ho preso il suo testimone”. Questo desiderio di continuare l’eredità del padre dimostra il suo impegno verso cause importanti e la sua volontà di fare la differenza nel mondo.