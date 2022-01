Tra i big in gara al Festival di Sanremo c’è anche Tananai, che durante la serata dedicata alle cover si esibsce insieme a Rose Chemical con “A far l’amore comincia tu”, celebre brano della compianta Raffaella Carrà. Ma chi è Rose Chemical?

Chi è Rose Chemical

Sulla vita e sull’infanzia di Rose Chemical, per volontà dello stesso artista, si hanno davvero pochissime informazioni. Sappiamo però che all’anagrafe è Manuel Franco Rocati e che nasce a Grugliasco in provincia di Torino, il 30 gennaio del 1998. È quindi del segno dell’Acquario.

Il suo nome d’arte vuole essere un omaggio ai My Chemical Romance, un gruppo musicale di genere emo molto famoso nei primi anni 2000 ritornato in attività nel 2019.

La carriera nel mondo della musica

La carriera di Rose Chemical è appena iniziata, ma sembra già promettere molto bene. Il trapper debutta infatti solo nel 2018 con l’uscita del suo singolo strumentale “Kournikova”, prodotto da Madz Romance.

Un anno dopo esce anche il suo primo EP, “Okay Okay!!” che attira l’attenzione della scena musicale soprattutto per il brano “CEO”, in collaborazione con Taxi B degli FSK Satellite e a luglio dello stesso anno i FSK ricambiano il favore inserendo Rose Chemical nelle collaborazioni che vanno a comporre il loro primo album.

Il successo vero e proprio per Rose Chemical però arriva nel 2020 con il singolo “Polka” in collaborazione con il collega Thelonious B, che anticipa il primo album uscito il 29 maggio dello stesso anno dal titolo “Forever”.

Rose Chemical per la prima volta a Sanremo

Per Rose Chemical è la prima volta a Sanremo. Il trapper sale sul palco dell’Ariston per esibirsi accanto a Tananai, uno dei big in gara. Come abbiamo già accennato all’inizio dell’articolo il duo messo insieme per l’occasione omaggia Raffaella Carrà, icona non solo della comunità LGBTQ+ ma anche del mondo dello spettacolo italiano ed internazionale, scomparsa il 5 luglio del 2021 all’età di 78 anni. Si esibiranno infatti nella celebre “A far l’amore comincia tu”.

Vita privata e curiosità

Come abbiamo già detto all’inizio dell’articolo, Rose Chemical è molto geloso della sua vita privata. In un’intervista rilasciata a Rolling Stone il trapper ha dichiarato che nessuno saprà mai cosa gli piace. Non si sa infatti se sia fidanzato, se sì con chi e quale sia il suo orientamento sessuale. A proposito di sessualità, molti paragonano Rose Chemical ad Achille Lauro, ma tra i suoi punti di riferimento nel mondo della musica c’è Bad Bunny, meritevole di aver lasciato decadere il fenomeno del machismo nel reggaeton.

Rose Chemical ama infatti truccarsi in modo molto marcato e gli abiti femminili che spesso indossa sono un suo tratto distintivo. La sua carriera musicale inoltre va di pari passo con quella nella moda. Rose Chemical è infatti uno dei modelli della celebre Maison, Gucci.