Rosa Palsciano è un‘attrice e sceneggiatrice italiana. Ha lavorato in diverse compagni di teatro non solo nazionali ma anche europee ed è apparsa in diverse pellicole. Nel 2021 è l’interprete protagonista e co-sceneggiatrice del film Giulia di Ciro De Caro.

Scopriamo chi è Rosa Palasciano.

Chi è Rosa Palasciano

Rosa Palasciano nasce a Fasano nel 1988. Dopo un’adolescenza un pò turbolenta le avevano consigliato di impiegare tutta la sua energia nel teatro. Ed è proprio sul palcoscenico che si è sentita a suo agio. Così, dopo il diploma, nel 2013 si trasferisce a Roma, dove si diplomerà presso Il Centro Internazionale – La Cometa, una scuola di teatro. Dopo ha cominciato con il teatro fisico e di ricerca, con l’Odin in Danimarca e in Francia.

Nel corso degli anni, mentre lavora in diverse compagnie seguirà dei workshop grazie ai quali ha approfondito lo studio di teatro, il canto e il ballo. Esordisce a teatro con lo spettacolo “Katzelmacher” diretta dalla regista Lisa Ferlazzo Natoli. Reciterà in diverse produzioni con la compagnia Triangolo Scaleno e DOO performing art group. Inizia a scrivere e recitare in diversi cortometraggi ed inizia a lavorare per il cinema. Esordisce nel 2017 con il film Rudy Valentino di Nicola Cirasola.

Nel 2020, recita nel film L’uomo dal fiore in bocca di Gabriele Lavia. Nel 2021 è protagonista e co-sceneggiatrice del film Giulia di Ciro de Caro, grazie al quale è candidata al David di Donatello, nella categoria Miglior attrice protagonista.

Giulia – una selvaggia voglia di libertà

Giulia è un film del 2021 diretto da Ciro de Caro. Rosa oltre ad essere la protagonista di Giulia lo ha anche scritto insieme al regista. La storia parla di questa ragazza, Giulia che vive tra il bisogno di sentirsi a casa e di avere una stabilità e questa sua voglia di libertà. Dopo aver perso i punti di riferimento, nel corso del film, la protagonista capisce che spetta a lei decidere come vivere, o non vivere, la vita. La stessa Rosa Palasciano ha parlato della sua Giulia, affermando che :

Giulia è una ragazza che nonostante le sue difficoltà ha coraggio e può essere un esempio per chi vive una vita trattenuta, cercando di compiacere gli altri e facendo la cosa giusta per essere accettato. Proprio perché così estrema, lei mostra che si può uscire dagli schemi e trovare un po’ di pace. Chiunque può trovare qualcosa di sé in Giulia, in quella parte più fragile, più folle che nascondiamo perché non c’è spazio per esprimersi in questa società.

Grazie alla sua interpretazione, Rosa Palasciano ha suscitato un grande interesse alla Mostra di Venezia ed è stata candidata al David di Donatello come miglior attrice protagonista.

Vita privata

Non abbiamo notizie sulla sua vita privata. Sui social Rosa Palasciano pubblica prettamente foto che la ritraggono sui set e foto di vita quotidiana.

Curiosità