Una madre, un figlio, una stanza piccolissima: Room, diretto da Lenny Abrahamson, è un film del 2015 ispirato al romanzo di Emma Donoghue e, purtroppo, a sua volta ispirato a un terribile fatto di cronaca nera, il caso Fritzl.

Candidato a ben quattro premi Oscar, Room è attualmente disponibile su Netflix: scopriamone insieme la trama, il cast e tutti i dettagli a riguardo.

Room: la trama del film

I protagonisti della pellicola sono Joy e Jack, un bambino di cinque anni e sua madre, rapita sette anni prima da un uomo mentre stava tornando a casa da scuola. L’uomo, denominato dai due protagonisti Old Nick, ha più volte abusato di Joy e da uno di questi abusi la donna è rimasta incinta.

La donna, chiamata Ma’, accudisce e cresce il piccolo Jack con tutto l’amore del mondo nonostante la terribile situazione in cui si trova.

Una situazione ai limiti del paradossale, in quanto il piccolo Jack nasce e cresce all’interno di una stanza angusta, in cui non esiste nulla se non quattro mura, un letto e un armadio. Jack non sa nulla del mondo esterno, non sa che cosa sia il sole, che rumore faccia il vento e che profumo abbiano i fiori: Ma’ e Jack vivono insieme in un perimetro ristretto e non hanno via di fuga.

Quella stanzetta così inquietante ma ormai divenuta “casa”, è da loro chiamata Room. Joy cerca di fare di tutto per il suo piccolo Jack, promettendogli di vivere una vita normale nonostante l’assurdità che stanno entrambi vivendo. Passa il tempo e gli interrogativi da parte di Jack aumentano; Joy, stanca e impaurita da quella vita non-vita, decide di escogitare un piano di fuga sì dettagliato, ma altrettanto pericoloso.

I due attraversano pericoli e peripezie e alla fine riusciranno a evadere da quell’incubo, ignari che forse, la vita vera, sarà una prova quasi più dura di ciò a cui ormai si erano abituati. Riuscirà Jack ad ambientarsi nel mondo? E che cosa succederà a Joy?

Room è una storia di emozioni e di paura, una storia che difficilmente si dimentica.

Il cast di Room: ecco chi sono gli attori e le attrici

All’interno del cast di Room troviamo i volti di:

Casey Affleck: Raymond Sybert;

Brie Larson : Joy Ma’ Newsome;

: Joy Ma’ Newsome; Jacob Tremblay : Jack Newsome;

: Jack Newsome; Joan Allen: Nancy Newsome;

Tom McCamus: Leo;

William H. Macy: Robert Newsome;

Sean Bridgers: Old Nick:

Wendy Crewson: conduttrice talk show;

Amanda Brugel: agente Parker;

Joe Pingue: agente Grabowski;

Megan Park: Laura;

Cas Anvar: dott. Mittal

Le riprese del film e la durata

Il 3 settembre 2013 è stato annunciato il progetto del film, mentre le riprese ufficiali sono iniziate il 10 novembre 2014 a Toronto, terminando il 15 dicembre seguente.

La durata di Room è pari a 118 minuti.

Dove vedere Room

Room è uscito al cinema il 16 ottobre 2015 negli USA, mentre in Italia è arrivato il 3 marzo 2016.

La pellicola attualmente è disponibile su Netflix, perciò tutti coloro che sono iscritti alla piattaforma avranno la possibilità di accedere al contenuto, oltre che all’intero catalogo. In alternativa, Room è disponibile al noleggio e/o all’acquisto su altre piattaforme, tra cui: CHILI, Rakuten TV, Google Play, Amazon Prime Video e Apple TV.